"Palio, potremo assistere a sfide di alta qualità"

Al Centro Civico Rioni, condizioni meteorologiche permettendo, da oltre un mese si susseguono i test di allenamento dei cavalieri rionali in vista di Bigorda d’Oro e Palio. Qualche giorno fa, purtroppo, una caduta da cavallo del secondo fantino del Rione Nero il 43enne Daniele Maretti gli ha procurato una lesione a una costola e appare molto difficile che possa disputare la Bigorda il 10 giugno. Nei giorni scorsi, tutti i fantini dei 5 rioni hanno saggiato la pista di prova, e anche il campione uscente del Niballo, il fuoriclasse folignate Luca Innocenzi ha provato ben tre soggetti. Il maltempo di questi giorni, impedirà di fare test a breve, e inoltre da lunedì 22 per tre giorni la Commissione veterinaria sarà al Centro Civico Rioni per dare l’idoneità alla pista di gara per massimo 5 cavalli a rione. Quindi, si passerà già ai test al Bruno Neri, prima serata di prove lunedì 29 maggio (21-23.15), mercoledì 31 alle 21.30 i test ufficiali obbligatori. Abbiamo chiesto all’esperto Mario Giacomoni – nove vittorie al Niballo – un giudizio, come sempre schietto, su quello che ha visto finora.

Qual è il suo giudizio?

"Facciamo fatica a metterne assieme dieci che si possano definire decorosi. Anche se poi, in realtà, al Niballo potremmo invece trovarci con binomi interessanti in campo e goderci una giostrata di alta qualità".

Partiamo dal Borgo vincitore dell’ultimo Niballo.

"Luca Innocenzi è fortissimo, (oltre 60 vittorie nelle giostre d’Italia, e ben 6 solo nel 2022, ndr). Quasi imbattibile se valutiamo le prove del 2022, battibile se rivediamo quanto visto al Niballo. Per la Bigorda Enrico Gnagnarella è un ragazzo in crescita che ce la sta mettendo tutta per migliorarsi. Al momento ha pochi cavalli. La punta per la Bigorda è sicuramente ancora Princesse De Rio, seconda l’anno scorso. Quelli da Niballo arriveranno da Foligno. Rimane il vincitore del Niballo, Silver Wash. Il forte sauro, oggi 14enne, sarà probabilmente affiancato da un soggetto più giovane. Si fa il nome di Mister Armando,purosangue di cinque anni, vincitore a Sulmona nel 2022. Nella scuderia diretta da Fabio Massimo ci sono anche Castellara Saura e Socrates de Bonorva".

Il Rione Rosso?

"C’è Matteo Rivola che, dopo la bella quanto inaspettata prestazione dello scorso anno, sta lavorando con determinazione per fare ancora meglio. Per la Bigorda si vedrà, ma dovrebbero riproporre lo ‘straniero’ da Tarquinia, Daniele Leri. Destrieri si dà, come è giusto, credito a Vanilla Cream, cavallina giunta seconda al Niballo 2022. In preparazione alcuni nuovi soggetti: i purosangue come Coltre di Neve, Maisimileaquesta, oltre all’anglo arabo Bide Tue".

Al Verde pare non ci saranno novità.

"È rientrato a tutti gli effetti Marco Diafaldi e qui ci siamo. Ha destato ottime impressioni in prova. Con lui che, si prepara da gennaio il Verde nutre la concreta speranza di poter disputare una giostra importante. Bigorda con Stefano Venturelli, a cavallo per la seconda volta. Il Verde si presenterà con tre cavalli già affrancati da dei 12.512.6, ottenuti lo scorso anno fra prove e Niballo. Ve li propongo in un ordine qualitativo: Magia dei Sapori, Guaderiann e Blue Mayson. Si dice sia cresciuto molto anche Green Commander, il baio che disputò la Bigorda 2022. Pare che l’ultimo arrivato il Carbonaro, stia lavorando molto bene".

Rione Nero, cambio dirigenziale e con novità in scuderia. Per la Bigorda Maretti è in dubbio per infortunio.

"Entrando nel contesto del Nero voglio ribadire che, almeno secondo me, il risultato della scorsa edizione non va inteso a manifesto di valori agonistici vari. Matteo Tabanelli rimane uno dei Messeri da Bruno Neri più forti di questi ultimi anni e non mi meraviglierei di rivederlo contendere il prossimo Niballo fino all’ultimo respiro alla ricerca della terza vittoria. Per la Giostra minore, se non ci sarà Maretti, al momento difficile dire chi potrebbe sostituirlo. Continuo a ritenere Kelly in Black la cavalla da battere. La morella è affiancata, oggi come oggi, dalle quattro anni Borakay e Future Nostalgia. è invece indirizzata alla Bigorda la più esperta Golden Taty; altra purosangue capace di un 12.430 in prova al Bruno Neri, venendo da sinistra. C’è anche Vega Durgalesa".

Le strategie del Giallo quali saranno ?

"Il Giallo rimane ancora la scuderia con i cavalli più forti a disposizione. Sembra, che Gege Gertian Cela voglia correre il Palio. La Bigorda è l’anello mancante del puzzle di Porta Ponte. Chi correrà ? A giorni se ne saprà di più. Gege poteva correre ancora anche la Bigorda e avevano tentato di prendere Lorenzo Melosso, lo "straniero" ascolano, per il Palio, ma l’affare pare sfumato. Porta Ponte ha in scuderia ben tre cavalli da 12.6, due che sono stati anche capaci di stampare dei 12.312.4. Ramona Danzig è una sicurezza, Ischia Porto oramai si sa quanto sia potente e Foto di Rito è decisamente più alla mano del recente passato. Hanno in lavoro anche altri soggetti, All Our Dream, Quackerjeck e l’ultimo arrivato Zarck ma momentaneamente di minor interesse. Poi si vedrà".

