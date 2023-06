Palio, sempre più probabile la data del 22 luglio Atteso per oggi il comunicato ufficiale

I lavori allo stadio sono in corso e pare che ci sia anche l’accordo fra i rioni. Manca – e non è comunque poco – l’ufficialità. È attesa per oggi la decisione sulla disputa (o meno) del prossimo Palio del Niballo, sospeso dopo i terribili eventi di maggio che hanno travolto la città e che hanno visto i rioni in prima fila fra i volontari e l’assistenza alla popolazione. La data che sarà annunciata sarà quasi certamente quella del 22 luglio. Formula, orari e la presenza o meno del corteo storico del Niballo sono invece i dettagli che ancora mancano e si aspetta che possano essere comunicati ufficialmente domani. Di certo non sarà un Palio per far festa, ma per accendere ancor di più i riflettori sulla tragedia ancora in corso.