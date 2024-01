Palio, si pensa al Comitato giovani. E a una giostra in piazza

Rinnovati i direttivi dei Rioni e del Gruppo Municipale, il mondo del Palio del Niballo di Faenza guarda alla Nott de Bisò, in programma venerdì e alle gare di giugno. Per la popolare manifestazione della vigilia dell’Epifania, ritornata nel 2023 dopo tre anni di stop per il Covid, si sono dovute risolvere tante problematiche, dovute in larga parte alle tante norme di sicurezza entrare in vigore di recente. Tutti gli stand dovranno essere coperti, di uguale metratura e con i fuochi posti, in spazi aperti. Sul discorso Niballo, si attendono a breve le nomine del nuovo Maestro di Campo e del Podestà della Giostra, essendo scaduto il mandato triennale di Antonio Lolli, dimissionario già da giugno, e Fausto Brugnoni. Non sarà facile trovare adeguati sostituti ma girano alcuni nomi ed entro fine gennaio dovrebbe arrivare l’ufficialità. Si dovrà inoltre anche decidere se continuare a disputare la Bigorda con le attuali regole, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei cavalieri. Se si fosse corsa nel 2023 ben tre fantini su cinque sarebbero stati forestieri.

Un discorso a parte va fatto per il mondo degli sbandieratori. Alfieri e musici del Niballo sono ancora fuori dalla Fisb che a inizio anno eleggerà il nuovo direttivo. Molto probabile che anche per questo 2024 Faenza non faccia parte del mondo Fisb e quindi anche le gare di giugno potrebbero essere gestite in casa dai Rioni. Infine, pare che a gennaio potrebbe essere pronta la creazione di un nuovo organismo che potrebbe essere contemplato nel regolamento organizzativo del Niballo Palio di Faenza, in procinto di essere modificato. Si tratta del Comitato Palio giovani (nome provvisorio) il cui ruolo è in questi giorni allo studio dell’Ufficio Palio prima di entrare a pieno titolo nell’organigramma. Il nuovo organo si aggiungerebbe a diversi esistenti e si occuperebbe, e in parte lo sta già facendo da alcuni anni, di formazione, divulgazione e coinvolgimento di nuove leve, operando nelle scuole, fungendo anche da organo consultivo in merito a iniziative particolari. Ed è da questa componente giovanile che arriva una forte spinta a riportare in piazza del Popolo una giostra. Sarebbe un torneo con regole diverse dal Niballo, con un altro nome. Obiettivamente, però, le difficoltà organizzative appaiono quasi insormontabili.

Gabriele Garavini