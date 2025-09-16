“Un trofeo nel nome di ‘Ben’”. Il Palio della Voga ricorda il 17enne morto, la mamma con il suo giubbotto

Ravenna, 16 settembre 2025 – Il ‘Palio della Voga Città di Ravenna’, la competizione a colpi di remi tra bagnini di salvataggio che sabato sera ha mosso le acque della Darsena, è stato l’occasione per ricordare un bagnino ma prima di tutto un ragazzo speciale: Azdin Ben Laroussi. ‘Ben’, come lo chiamavano e lo chiamano ancora gli amici, è morto in un tragico incidente in moto, all’alba del 17 luglio scorso alla rotonda dei Pinaroli a Marina di Ravenna. Quella mattina i colleghi lo aspettavano sulla torretta del bagno del Passatore a Lido di Dante per una giornata di lavoro della prima estate da bagnino di salvataggio, dopo aver ottenuto il brevetto al termine del corso organizzato dalla Società di Salvamento 1871-sezione di Ravenna, sotto la supervisione di Simona Talazzi. Proprio Simona Tarlazzi ha avuto l’idea di invitare la madre di Azdin Ben Laroussi sabato sera, in occasione del ‘Palio della Voga Città di Ravenna’, per ricordare quel ragazzo speciale che ha lasciato il segno.

“Sono rimasta molto colpita dalla morte di ‘Ben’ – dice Tarlazzi – e sono rimasta in contatto con sua mamma. Ho pensato di invitarla al ‘Palio della Voga’, anche perché probabilmente se ‘Ben’ ci fosse stato avrebbe partecipato. Così, nel momento delle premiazioni, lo abbiamo ricordato. Sua mamma indossava il giubbotto e il cappellino della divisa da bagnino del figlio e ha portato una sua foto”. Così un momento di gioia e allegria è stato l’occasione per non dimenticare chi, anche se agli inizi, amava molto il mestiere.

“‘Ben’ ha fatto il corso quest’anno con me a maggio – racconta Tarlazzi –, era un ragazzo d’oro, un leader perché coinvolgeva tutti nello studiare ed era bravo. Non era un nuotatore agonista ma il suo impegno era massimo. Teneva informati gli altri corsisti quando perdevano qualcosa ed era sempre molto partecipe. Mi è arrivata voce che mi temeva e diceva agli altri una frase che mi hanno riferito e mi ha fatto sorridere: “Bisogna studiare perché sennò la Simona ci sega“”. Quella di Azdin per il mare era una passione talmente forte che lo aveva anche portato a scegliere l’indirizzo navale dell’Itis ‘Nullo Baldini’. Ma la professione di bagnino era qualcosa che andava oltre e che già in pochi mesi di lavoro lo aveva portato, l’8 giugno scorso, a distinguersi salvando a cento metri da riva, con mare mosso, un signore di cinquant’anni che si era trovato in difficoltà nelle acque di Lido di Dante.

Per celebrare i bagnini di salvataggio e vederli cimentarsi in una gara a colpi di remi è nato il ‘Palio della Voga Città di Ravenna’ che per la sesta edizione, quest’anno, si è trasferito da Marina di Ravenna alla Darsena di città. Nella gara ha trionfato il 33enne Simone Carapia, bagnino a cui Tarlazzi ha rilasciato il brevetto diversi anni fa e che ora lavora a Cervia, seguito da Giacomo Bramante, che lavora a Ravenna e Nicola Contro dai lidi ferraresi; quarto Pietro Valmorri da Ravenna. Tra le donne ha vinto la riminese Denise Martinini, seguita da Carlotta Angeli e Alexia Giallongo, entrambe di Ravenna. E il prossimo anno non è escluso che un premio speciale sia dedicato ad Azdin Ben Laroussi. “Quest’anno non abbiamo premiato il miglior tempo – afferma Tarlazzi –. Il prossimo anno potrebbe esserci un trofeo Azdin proprio per chi farà il miglior tempo”.