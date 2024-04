"Pallamano senza uno spazio adeguato, e ora siamo senza spogliatoi"

La pallamano è rimasta senza una vera casa. A lanciare l’allarme sono i genitori dei giovanissimi tesserati dell’Handball Faenza, lasciati senza una palestra in cui allenarsi dopo la chiusura della ex Succovit, destinata a essere ricostruita sfruttando fondi Pnrr. La notifica della chiusura dell’impianto per i lavori – la palestra sarà completamente abbattuta e ricostruita, per un costo complessivo di tre milioni e 200mila euro, di cui due e mezzo finanziati attraverso il Pnrr, e dunque legati alla consegna della nuova struttura entro la fine del 2025 – è arrivata per le famiglie qualche tempo fa. "Abbiamo avuto l’impressione di essere stati sfrattati da un momento all’altro – spiega la madre di un giovane sportivo – senza che ci sia stata prospettata una soluzione alternativa accettabile. Non abbiamo capito il perché di questa fretta: i campionati sono quasi terminati, e con loro gli allenamenti". Lo stop alle attività alla palestra ex Succovit – che in futuro diventerà quella di riferimento per la scuola professionale Persolino-Strocchi – giunge in contemporanea con l’interdizione delle attività alla Cavallerizza (oggetto di un doppio intervento di restyling dopo i danni causati dall’alluvione e di ricostruzione degli spogliatoi sfruttando un finanziamento Pnrr) e in varie altre palestre cittadine, oggetto di interventi di ristrutturazione più o meno importanti. Nelle ultime settimane le tre squadra giovanili – la under13, composta da ragazze e ragazzi, e le under 15 e under17, maschili – si sono allenate fra il Pala Cattani e le palestre di Imola e Mordano. Delle tre squadre, una, l’under17, è già matematicamente sicura di qualificarsi per le finali regionali, che si terranno probabilmente a Imola.

"La pallamano sarà pure uno sport minore, ma i ragazzi hanno dimostrato sul campo quanto valgono – proseguono i genitori –. Non si è terzi in campionato per caso. Capite quanto ci infastidisca leggere le dichiarazioni roboanti del Comune sulla ‘cittadella dello sport’, mentre qui langue addirittura una palestra in cui allenarsi". La pallamano non godrà della popolarità del calcio e non avrà un boom di appassionati analogo a quello di rugby e football americano, ma è pur sempre uno sport olimpico, con una tradizione ben consolidata a Faenza e in Romagna. Nelle scorse ore i genitori hanno scritto al Comune: da ieri, dopo i danni alluvionali, è disponibile la palestra della Cavallerizza, ma deve essere ricostruito l’edificio degli spogliatoi. "Il che significa che i ragazzi non possono fare la doccia dopo l’allenamento", concludono amareggiati i genitori. Nel frattempo le squadre hanno avuto a disposizione una fascia oraria serale, alle 19, al Pala Cattani. "La soluzione-ponte che ci era stata prospettata inizialmente aveva contorni paradossali. Ci era stato proposto di far allenare i ragazzi al PalaCattani fra le 21.30 e le 23.30. Vi sembra un orario per dei giovanissimi?". Più in generale, anche dopo i massicci interventi di ristrutturazione delle palestre a Faenza continueranno a languire gli spazi adeguati per la pallamano. "Ci auguriamo – conclude l’allenatore Vito Sami – che in futuro si possano individuare spazi adeguati anche per una realtà come la pallamano, che a Faenza vanta decenni di storia".

f.d.