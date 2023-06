Pallavolo femminile, nodo inestricabile

Restano un paio di nodi da sciogliere, se si esamina il quadro complessivo dello sport cittadino. Quello del volley femminile ad esempio, pare definitivamente inestricabile. Ormai, di fusione fra le due realtà cittadine e di sogni di gloria, non se ne parla più.

Ci hanno provato tutti – sindaci, assessori, manager, presidenti, imprenditori – con le buone e con le cattive, ma la sintesi non è stata trovata. Di positivo c’è che, ognuno dei due soggetti ha mostrato di poter andare con le proprie gambe.

A farne le spese sono ambizioni e ‘progetti’, che restano di minima, come quello dell’Olimpia Teodora in B2 (quarta serie nazionale), o che devono essere alimentati con risorse forestiere, come l’ex Teodora Torrione, oggi Mosaico, che affronterà il suo 2° campionato di B1 grazie alle risorse rodigine di Arnaldo e Pericle Toniolo e a quelle patavine di Paolo Engaldini.

Ma c’è anche il nuovo palasport. Presentato il 2 agosto 2019, doveva essere pronto per la fine di marzo del 2021.

Fra interdittive antimafia, covid, alluvioni, esplosione dei costi, siamo arrivati ad una previsione di consegna lavori che parla del 2025.

Sembra un testa a testa col ponte di Savarna...