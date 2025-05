Palmira, la tragedia di una città distrutta

Nel 2013 l’antica città romana di Palmira, in Siria, è stata bombardata dall’ISIS (un gruppo terroristico) nell’ambito della guerra civile siriana, a causa della quale tutti noi abbiamo rischiato di perdere un sito Unesco che per il mondo è molto importante perché racconta un pezzo di Storia non solo della Siria, ma di tutta l’umanità. L’ISIS ha bombardato Palmira per cause politiche e ideologiche, non tollerando l’esistenza dei templi pagani. La distruzione di questa antica città è grave perché l’ISIS ha provato a cancellare un pezzo della Storia di un popolo impoverendo il patrimonio culturale di tutta l’umanità. Questa meraviglia infatti è una città ricca di monumenti antichi che rappresentano una ricchezza culturale per il mondo e la loro importanza va al di là delle convinzioni religiose. Se l’avessimo persa definitivamente sarebbe stato molto grave, non solo per la Siria ma per tutti gli uomini perché la sua Storia appartiene a tutti noi.

Per fortuna questa tragedia non è avvenuta perché, dopo la riconquista della città da parte dell’esercito siriano, sono iniziati i restauri grazie ai quali possiamo ancora ammirare le meraviglie della “Sposa del deserto”.

Classe 1^ A, scuola media ‘Guido Novello’ di RavennaProf Alessio Paroncini