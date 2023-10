"Palpeggiata al ristorante", condannato

Palpeggiamenti, abbracci e baci non graditi. Accuse, quelle lanciate da una cameriera , costate nella tarda mattina di ieri una condanna a due anni e tre mesi di reclusione per violenza sessuale (ipotesi lieve) al titolare 60enne di un ristorante di Milano Marittima. La procura aveva chiesto al collegio penale del tribunale di Ravenna, tre anni di reclusione. Mentre la difesa (avvocato Carlo Benini), l’assoluzione lamentando il fatto che non ci fossero prove contro l’imputato e che comunque il resoconto fornito dalla parte offesa non potesse essere credibile. Scontato insomma il ricorso in appello non appena verranno depositate le motivazioni.

La vicenda era arrivata sul tavolo dei carabinieri della locale Stazione quando il 10 gennaio 2020 la donna - poi tutelata dall’avvocato Giacomo Scudellari - si era presentata per fare denuncia. Secondo quanto dichiarato a verbale, lei aveva lavorato per qualche mese per il ristorante in questione con scadenza del contratto prevista a inizio estate di quell’anno. Sin dai primi giorni a suo avviso l’uomo l’aveva collocata sotto alla lente del suo gradimento vezzeggiandola con frasi tipo "Sei bella, mi piaci, voglio fare coppia con te, vieni a vivere a casa mia" fino a "ciliegina mia".

Lei all’inizio non ci aveva dato troppo peso: anzi, quelle parole la facevano ridere dato che pensava a uno scherzo. Ma tempo una settimana - prosegue l’accusa -, una sera a locale chiuso lui all’improvviso l’aveva abbracciata e baciata. Lei allora lo aveva respinto salvo poi ritrovarsi bersagliata da una gragnola di critiche durante il lavoro: qualsiasi cosa facesse, a lui non andava bene. E così si era decisa ad affrontarlo dicendogli che quei modi non le piacevano e che comunque non avrebbe mai avuto una storia con lui. L’uomo allora - sempre secondo la donna - si era per un po’ calmato. Ma nei giorni successivi aveva ripreso con i tentativi di bacio. Lei tutte le volte si girava: ma in tre occasioni lui era riuscito nel suo intento. In una in particolare a fine serata dopo averle chiesto se avesse voluto andare a dormire da lui, al rifiuto della donna era partito con un bacio. In un’altra occasione, sempre a fine serata, dopo avere congedato la lavapiatti, eccolo di nuovo in azione. Lei allora aveva tentato di richiamare indietro la collega determinando l’ira del suo datore di lavoro. La donna, temendo reazioni violente, aveva chiamato i carabinieri. Alla fine lei aveva deciso di lasciare il lavoro: una volta tornata per prendere le proprie cose, aveva tuttavia trovato le porte chiuse. E così aveva deciso di chiamare i carabinieri un’altra volta. Lui sembrava forse essere tornato sui propri passi ma la donna alla fine aveva deciso di andare in caserma a raccontare tutto.