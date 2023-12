Palpeggiata dalla bici: "Fu violenza sessuale"

Nelle barzellette da bar sport la chiamano mano morta. Ma per il codice penale, il suo nome è violenza sessuale. Tre dicembre 2021, esterno notte, piazza Matteotti a Massa Lombarda. Lui sfrecciava in bici e lei camminava con le sportine in mano. Mai visti né sentiti prima, si erano incrociati a mezza via per caso: e lui le aveva assestato una gran pacca sul sedere prima di involarsi spingendo con le punte sui pedali. Ma alla fine non aveva trovato nessun gran premio della montagna ad attenderlo. Già, perché i carabinieri e le telecamere di videosorveglianza avevano scritto il resto di questa storia.

Venti dicembre 2023, ieri mattina: davanti al gup Andrea Galanti, il nostro - un giovane di origine straniera residente a Massa Lombarda e difeso dall’avvocato Guido Pirazzoli - ha patteggiato sette mesi e dieci giorni di reclusione dopo avere risarcito la ragazza (con 500 euro). A suo tempo davanti ai militari si era giustificato sostenendo che era stata una bravata e che non sapeva spiegarsi il motivo di quel gesto: un atteggiamento d’istinto (così lo aveva definito) da lui non voluto (così aveva precisato).

E allora vogliamo raccontarvi per bene questo “istinto“ errante. Voce narrante, lei: la giovane massese presa di mira. Davanti ai militari della Stazione, il mattino dopo aveva sciorinato tutto. Mancava solo una cosa: l’identità del ciclista smanazzatore. Era notte - circa 45 minuti appena nel nuovo giorno - quando lei si era accorta che uno sconosciuto con giubbotto nero e scarpe ginniche, si stava avvicinando di gran lena da tergo su una bici. Poi quel tizio le aveva mollato quella gran pacca e si era volatilizzato in un frullo di pedali verso via Saffi.

A un certo punto aveva pure appoggiato il velocipede a un muro e si era incamminato di buon passo verso zona poste. Lei intanto, sbilanciata dal colpo, era riuscita a rimanere in piedi: ma lo schiaffo le aveva fatto cadere del cibo sull’asfalto a riprova della veemenza con la quale era stato assestato. Aveva urlato contro quello sconosciuto e aveva chiamato l’Arma e il padre. Pattuglia subito intervenuta: e indagini subito al nastro di partenza. Le telecamere di corso Veneto - via Ricci Signorini, avevano subito vuotato il sacco: ecco lì la bici del sospettato. Combaciavano sia il giubbino che le scarpe descritte dalla ragazza a verbale. Telecamere di corso Veneto - via dei Lombardi: il giovane pedalava verso la scena del crimine, piazza Matteotti. Ed ecco a beneficio di procura, un fotogramma più che nitido, roba quasi da passaporto. Telecamera della piazza: la bici che sfrecciava verso viale Zaganelli. Ed eccoci arrivati alla scena clou di questo brutto film: immortalata pure quella dal grande fratello. E poi la fuga, con nuove immagini da piazza Marmirolo.

Ennesima inquadratura: lui che entra in un appartamento, fine della corsa. Controllino in anagrafe per quel civico: ed eccolo lì il suo nome. E poi la convocazione in caserma, le scuse, la cenere sul capo e i bizzarri ragionamenti sull’istinto. In ogni caso, qualunque sia la barzelletta di mano morta che dovessero propinarvi al bar sport, ricordate che il finale è sempre uno solo: la condanna per violenza sessuale.

Andrea Colombari