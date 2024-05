"Palpeggiò 15enne in piscina",condannato

Palpeggiamenti e frasi a sfondo sessuale rivolti in piscina e al luna park a una ragazzina 15enne. È l’accusa costata ieri mattina a un 21enne di origine albanese residente a Faenza, una condanna a un anno e cinque mesi di reclusione con pena sospesa (il pm Stefano Stargiotti ne aveva chiesti tre in più). Al giovane, finora incensurato e difeso dall’avvocato Nicola Laghi, è stata riconosciuta la prevalenza dell’attenuante legata al fatto di lieve entità sulle aggravanti oltre alle generiche: da qui, il calcolo della pena finale effettuato dal collegio penale del tribunale di Ravenna presieduto dal giudice Antonella Guidomei.

La vicenda risale al 19 giugno del 2022: quel giorno la 15enne era andata assieme ad alcuni amici in una piscina di Faenza. Nella comitiva c’era anche un ragazzo mai visto prima: il 21enne appunto. La 15enne a un certo punto lo aveva invitato a giocare con il cellulare insieme a due coetanei di lei. Poi la ragazzina gli aveva chiesto una delle caramelle appena comperate: è a quel punto, secondo quanto in seguito denunciato dalla minore, che lui ne aveva infilate un paio in bocca a lei aggiungendo frasi a sfondo sessuale. La ragazzina, impietrita, si era allontanata. Lui l’aveva seguita e infine l’aveva palpeggiata con forza.

La minorenne il giorno dopo era andata al luna park allestito in quel periodo a Faenza. E nel gruppo di amici, si era palesato di nuovo il 21enne il quale, sempre secondo quanto raccontato dalla 15enne, l’aveva invitata a salutarlo e l’aveva apostrofa con frasi a sfondo sessuale. A quel punto la ragazzina era tornata a casa decidendo di raccontare entrambi gli episodi ai genitori: il padre allora l’aveva accompagnata dai carabinieri per fare denuncia. Una volta in caserma, lei aveva raccontato tutto. Il fascicolo era poi approdato davanti al gup Andrea Galanti che aveva optato per il rinvio a giudizio del 21enne così come chiesto dalla procura. Secondo la difesa, che aveva chiesto l’assoluzione del 21enne, il gesto in realtà era avvenuto in un contesto scherzoso: non un palpeggiamento ma uno schiaffo senza connotazione sessuale tanto che la ragazzina, sia davanti al consulente che in aula si era lamentata del segno rosso.