"Palpeggiò la collega", condannato barista

Entrambi lavoravano in un noto locale di Milano Marittima. E in quella stagione balneare, si erano ritrovati a condividere non solo le giornate sul posto di lavoro ma anche le nottate nello stesso appartamento messo a disposizione di tutto lo staff dal datore. Secondo l’accusa, era stato proprio tra quelle pareti domestiche che lui aveva abusato di lei nella tarda primavera del 2023. Il ragazzo, un barista forlivese poco più che 20enne, ha sempre respinto le accuse parlando invece di un interesse reciproco. Ieri pomeriggio il collegio penale del tribunale di Ravenna presieduto dal giudice Antonella Guidomei, ha condannato l’imputato a un anno e otto mesi di reclusione con pena sospesa dopo avere escluso un paio di aggravanti. Il pm Stefano Stargiotti aveva chiesto 3 anni e 4 mesi pur inquadrando il fatto sempre tra i casi di minore gravità previsti dal codice penale. Scontato il ricorso in appello della difesa (avvocato Fabio Chiarini) non appena verranno depositate le motivazioni.

A suo tempo la giovane in aula davanti al pm Francesco Coco aveva ribadito le accuse contro l’ormai ex collega ricordando come a suo tempo si fosse confidata con altri giovani che lavoravano con lei all’interno di quel locale rivierasco. Tutto a suo dire si era verificato al rientro da una discoteca nella quale era andata con alcuni colleghi dopo il lavoro: è a quel punto che aveva subito palpeggiamenti non graditi dall’imputato mentre si trovavano in stanza. Un altro collega aveva ricordato di avere a un certo punto notato che la giovane "scacciò via in maniera rabbiosa" il giovane barista. In discoteca - aveva aggiunto - "ci eravamo andati con la mia macchina. E a fine serata, li ho riaccompagnati. Ho provato a sentirla il giorno dopo: ma non mi ha risposto se non il giorno successivo. Non avevo sentore che fosse successo qualcosa".

Secondo le confidenze di lei, era andata così: "Mi aveva raccontato via sms che l’imputato aveva provato a violentarla in un momento in cui erano da soli in camera". E avrebbe pure tentato di allungare le mani". In seguito "ci siamo incontrati sotto casa sua" e lì lei gli disse "che era scossa da quanto accaduto: aveva l’ansia, non riusciva a dormire. Non voleva più lavorare dopo quello che era successo". Un’altra dipendente aveva riportato un episodio singolare con protagonista a suo dire l’imputato: "Non c’erano più sedie; io ero seduta sulle sue gambe e mi ha toccato: io mi sono alzata e lui si è scusato". Sull’episodio alla base del processo, lui le aveva detto questo: "Che erano in camera nel letto a castello; lei da sopra aveva messo una mano giù dal letto per cercare un contatto; quindi era venuta giù e si era messa nel letto assieme a lui; poi si erano baciati e infine se ne era andata".