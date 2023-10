"Palpeggiò minorenne": 21enne a processo

Palpeggiamenti, gesti offensivi e frasi a sfondo sessuale rivolte a una ragazzina minorenne sono costati il rinvio a giudizio a un ventunenne di origine albanese residente a Faenza. E proprio la città manfreda e, in particolare, la piscina e il luna park allestito per alcuni giorni, hanno fatto da sfondo a due episodi che risalgono all’estate di un anno fa e che saranno al centro del processo a carico del giovane straniero, difeso dall’avvocato Nicola Laghi.

Processo che è stato fissato per fine novembre e durante il quale il ventunenne sarà chiamato a rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata. Il rinvio a giudizio è stato deciso ieri mattina in tribunale a Ravenna dal gup Andrea Galanti (pm Stefano Stargiotti).

A denunciare gli episodi, davanti ai carabinieri di Faenza, è stata la stessa ragazzina spinta e accompagnata dal padre venuto a conoscenza di quanto lamentato da lei.

Tutto comincia il 19 giugno 2022 alla piscina di Faenza dove la ragazzina, all’epoca quindicenne, si reca insieme a un gruppo di amici per trascorrere qualche ora piacevole in compagnia. Nella comitiva c’è anche un ragazzo mai visto prima – il ventunenne, appunto – che nel tardo pomeriggio resta da solo perché i suoi amici più stretti se ne vanno. Allora la quindicenne, pensando di essere gentile, lo invita a giocare col cellulare insieme a due coetanei di lei. Si chiacchiera e ci si diverte finché la ragazzina non chiede un marshmellow al ventunenne che ne aveva appena preso un sacchetto ed è qui che lui, secondo quanto denunciato dalla minore, ne prende due e li spinge in bocca a lei aggiungendo frasi a sfondo sessuale. La ragazzina rimane impietrita e si allontana, lui la segue ma lei accelera il passo.

Poi saluta due amici con un abbraccio e all’invito di fare altrettanto con lui lei si rifiuta e lui risponde palpeggiandole il sedere.

La minorenne torna a casa arrabbiata e infastidita ma subito non racconta ai genitori dell’accaduto, sperando che non ricapiti. Il giorno successivo però va alle giostre al luna park allestito in quei giorni a Faenza, chiedendosi se avesse rincontrato il ragazzo della piscina che l’aveva presa di mira. Detto e fatto: al luna park nel gruppo di amici si palesa di nuovo il ventunenne che, non appena la vede, sempre secondo quanto raccontato dalla minorenne, la invita a salutarlo e la apostrofa con frasi a sfondo sessuale.

A quel punto la quindicenne torna a casa e a un certo punto si decide a raccontare entrambi gli episodi ai genitori: il padre allora la invita a sporgere denuncia e la accompagna dai carabinieri.

In caserma la ragazzina, ritenuta credibile, racconta tutto e inizia la fase delle indagini che si conclude con l’udienza davanti al gup Galanti e la decisione del rinvio a giudizio del ventunenne straniero il quale a fine novembre sarà a processo a rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata.

Milena Montefiori