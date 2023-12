Panathlon, festa degli auguri a Casa Novella

Tra sport e solidarietà è l’ultimo evento del 2023 per il Panathlon Club Faenza, con la serata della ‘Festa degli Auguri’. L’appuntamento è per questa sera alle 20.15 al ristorante di ‘Casa Novella’ in via Biancanigo 1630 a Castel Bolognese. È un incontro particolare perché, oltre all’aspetto sportivo di bilancio delle attività del 2023 del Panathlon Club Faenza, si toccherà l’aspetto sociale con la cena di solidarietà in un luogo di accoglienza come ‘Casa Novella’. Un brindisi in amicizia e solidarietà allietato dalle musiche di Gianni Carnevali. "Sarà una serata dedicata anche alla solidarietà proprio per il luogo scelto per il meeting natalizio" dice il presidente del Panathlon Club, Claudio Sintoni che conclude un mandato biennale particolarmente positivo.