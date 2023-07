"Panchine rotte e marciapiedi a pezzi, il paese merita più attenzione"

Il 12 luglio il Carlino ha puntualmente e giustamente pubblicato una segnalazione con titolo ’Rendere più decorosa Marina di Ravenna’, inviata da una turista affezionata a questa località. Non solo "è disdicevole riscontrare sempre più totale disinteresse delle competenti istituzioni nei riguardi del decoro urbano", ma è anche inconcepibile vedere da anni panchine rotte e sporche, marciapiedi interrotti (sia nelle vie principali che secondarie) con cordoli fuori sede e con gobbe evidenti che possono provocare danni a persone e mezzi in transito.

Ho visto turisti di una nave passeggeri con disabili in carrozzella in difficoltà passeggiare e superare queste ’montagne’. C’è pure un problema di sicurezza evidente e un rischio elevato per chiunque transiti. Circa il decoro si notano anche cassonetti e box rifiuti sporchi e rotti (vedi ad esempio quelli verniciati in verde lungo viale delle Nazioni). Questa indecorosa situazione è peggiorata negli anni a discapito del turismo e dei residenti. Il paese dovrebbe meritare più attenzione da parte delle istituzioni locali e comunali: le sagre e le feste che si allestiscono di continuo sono certamente iniziative lodevoli, ma ritengo necessario dedicare più risorse per il decoro e l’attrattiva della località.

Riccardo Pasini