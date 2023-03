Pandemia, l’Asp: "La Pubblica Assistenza fu essenziale"

Presso la Casa residenza anziani Sassoli di Lugo si è tenuta una festa di ringraziamento ufficiale da parte dell’Asp alla Pubblica Assistenza – Città di Lugo per il servizio di volontariato offerto durante la pandemia, in particolare per l’assistenza durante le visite dei familiari agli ospiti della struttura. La festa è stata anche l’occasione per ringraziare l’artista Giuseppe Bedeschi che alla Sassoli ha donato un quadro da lui dipinto, che ora è stato esposto nella sala grande. Dall’estate 2020 per ben due anni e mezzo, i volontari della Pubblica Assistenza – Città di Lugo, coordinati da Cesarina Francesconi che ne gestiva “i turni di presenza”, sono stati presenti al Sassoli 4 volte ogni settimana e hanno gestito la sorveglianza delle visite come previsto dalle stringenti norme di legge in tempo di pandemia: triage, modulistica e vigilanza. Si è trattato di un supporto fondamentale al personale della struttura per garantire le visite dei parenti agli anziani.