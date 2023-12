Panettoni e regali di Natale all’Auser Lugo agli anziani soli

Lugo (Ravenna), 22 dicembre 2023 – Tra le numerose e lodevoli iniziative che contraddistinguono l’Auser Lugo - associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società -, a riscuotere tanti consensi è la distribuzione di panettoni e regali di Natale agli anziani soli. Si tratta di un piccolo gesto di solidarietà che ha però un grande significato, perché Auser ha deciso di impegnarsi fortemente nella lotta contro la solitudine, sperando di alleviare almeno un po’ le difficoltà oggettive che tante famiglie del nostro territorio stanno vivendo.

Vestiti da Babbo Natale, anche quest’anno i volontari del sodalizio lughese hanno effettuato le consegne a tutte le persone seguite dalla ‘compagnia telefonica’, iniziativa legata al progetto ‘Accogliere al telefono’, la cui finalità è quella di far sentire meno soli gli anziani del territorio con una semplice telefonata. Gabriella e Lucia, le volontarie che si occupano delle telefonate, hanno coinvolto tutte le persone da loro seguite, avvisandole dell’arrivo nella loro casa di Babbo Natale, portando conforto materiale e morale, in un lungo momento in cui tutti, complice prima la pandemia ed in seguito i catastrofici eventi meteo, ci siamo riscoperti più fragili e più soli.