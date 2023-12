Panettoni un po’ ‘salati’. Dal rum all’uva australiana. Prezzi in leggero aumento

Come di consueto sarà un Natale all’insegna delle dolcezze, fra panettoni, pandori e tronchetti della tradizione, da portare a tavola. Ce n’è per tutti gusti, con la possibilità anche di provare qualche innovazione in modo da soddisfare pure i palati più esigenti. Alla pasticceria La Veneziana di Ravenna il panettone al marron glacé, prodotto in edizione limitata, è già tutto esaurito. Mentre c’è ancora un’ampia disponibilità di pandori e panettoni classici, un must di sempre, così come dei golosi panettoni all’albicocca e al pistacchio, sempre più apprezzati negli ultimi anni. I prezzi? In leggero aumento rispetto all’anno scorso, in media di 2 euro, per colmare l’aumento di costi correlati all’energia elettrica e alle materie prime in particolare il burro. "Siamo molto soddisfatti anche degli ordini – racconta la titolare Alessandra –. Dopo aver cominciato il periodo natalizio un po’ in sordina, abbiamo già ricevuto un centinaio di richieste per i tronchetti di Natale, senza dubbio il dolce della tradizione, realizzato con una base di pan di spagna arrotolato e farcito con lo zabaione. Quest’ultimo è il punto di forza di Ivan, il pasticcere, noto come il ‘re dello zabaione’. Ma abbiamo anche la versione con mousse di cioccolata che sta ricevendo molti apprezzamenti". Panettoni e pandori costano in media sui 40 euro al chilo, mentre i tronchetti 35 euro come i dolci tradizionali.

Alla pasticceria Dante di Ravenna, vanno letteralmente a ruba biscottini a tema natalizio (alberelli, babbi Natale, presepi), torroncini e scatole di cioccolato, l’ideale per piccoli regali entro i 15 euro, da abbinare per esempio a una buona bottiglia di vino per fare bella figura con amici e conoscenti. Particolarmente apprezzate anche confetture con arance e cannella, cioccolatini e altre prelibatezze. "Per quanto riguarda i panettoni – ricorda il titolare Stefano Parodi –, stiamo vendendo molti gusti particolari, come cioccolato fondente e rum, arancia e gianduia, tre cioccolati, Golden, una novità con mela, cannella e uva sultanina proveniente dall’Australia. I prezzi al chilo sono intorno ai 40/42 euro. Dolci di Natale? Senza dubbio, stiamo vendendo molti tronchetti che cerchiamo però di proporre in versione rivisitata, un po’ come tutti i nostri dolci. In questo particolare periodo dell’anno è un tripudio di rosso e oro. Il prezzo è di euro 35 al chilo, si sale fino ai 40 per le torte più sofisticate con pasta di zucchero". Impennata di vendite natalizie alla pasticceria Al Duomo di Ravenna dove i numeri sono in crescita del 30% rispetto al 2022. "Siamo già arrivati a 1.300 panettoni sfornati – racconta il titolare Marco Maccalli –, e se non avessimo qualche difficoltà legata al personale, ne avremmo fatti anche di più. Oltre al classico Milano, la nostra clientela apprezza il panettone al cioccolato, al pistacchio, all’albicocca e cioccolata, alle arance, cioccolato e fava tonka, pera e cannella. Per la prima volta, abbiamo sperimentato l’abbinamento liquirizia, limone e cioccolato nero. Ci diverte innovare e offriamo al cliente occasione di divertimento". Tutti proposti a circa 38 euro al chilo. I tronchetti di Natale sono proposti in tre versioni: zabaione e gocce di cioccolato, pistacchio e gocce di cioccolato, cioccolato e nocciola.

Roberta Bezzi