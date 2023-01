"Pannelli fotovoltaici non aderenti al tetto"

L’impianto fotovoltaico su quel capannone di Alfonsine non era stato realizzato con la stessa inclinazione del tetto. Bensì sulla copertura a cupolini grazie a cavalletti e con inclinazione di sette gradi. Una differenza che ai più non dirà nulla ma che in questa singolare vicenda vale quasi 146 mila euro: a tanto ammontano gli incentivi di settore che la Gse spa (gestore servizi energetici) aveva chiesto indietro alla ditta che aveva realizzato l’opera, la Bb Plast srl. Una richiesta che ora il Tar del Lazio ha confermato. L’impianto in questione ha una potenza di 86,40 kilowatt e la domanda della srl alfonsinese per farsi riconoscere le tariffe incentivanti, è datata settembre 2011. A prevederlo è una norma del maggio di quello stesso anno: e così dalla Gse nell’aprile 2012 arriva disco verde alla tariffa pari a 0,32 euro a kilowatt-ora. Nell’ottobre di due anni dopo la stessa Gse fa sapere di essere intenzionata a compiere una verifica: tanto che dopo qualche giorno al capannone si presentano i tecnici della Icim spa, gruppo specializzato in consulenze e certificazioni. Il responso arriva a giugno 2015 quando sempre Gse scrive alla srl alfonsinese per informarla del fatto che dal sopralluogo è emerso che l’installazione...