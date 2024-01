Paola Bolognesi trovata morta in casa: al setaccio il cellulare del marito

Ravenna, 30 gennaio 2024 – Sebbene i primi risultati dell’autopsia hanno indicato che probabilmente il decesso per la donna è arrivato per cause naturali, gli inquirenti voglio sgomberare il campo da ogni dubbio residuo. Tanto da avere fissato per inizio febbraio una consulenza sul telefonino del marito. L’esame consentirà di capire il tenore dei messaggi tra i coniugi: e se, soprattutto, vi fossero tensioni domestiche.

Continua insomma l’indagine per omicidio sulla morte di Paola Bolognesi, la 61enne coach di pallavolo trovata senza vita la vigilia di Natale nel suo appartamento di Bagnacavallo.

La prima conclusione dell’autopsia eseguita dal medico legale Silvia Bavaresco, andava verso un "arresto cardiaco dovuto ad altre patologie". In attesa però della relazione finale, gli investigatori procedono con ulteriori riscontri. Il 54enne marito Miguel Soto Romero, di origine cubana, cuoco stagionale in riviera, resta formalmente indagato per omicidio volontario: anche se - dovesse l’esame del cellulare non portare a elementi dirompenti -, allo stato delle cose si tratta di un’accusa destinata a cadere attraverso un provvedimento di archiviazione. La procura del resto ha già provveduto a dissequestrare l’abitazione di via Pieve Masiera, unitamente alle automobili dei due coniugi.

A trovare la donna morta nel letto, era stato il consorte. Era emerso che la donna soffriva di patologie pregresse sebbene continuasse a svolgere attività sportiva: in particolare camminate, nuoto per curare problemi alla cervicale e a praticare l’attività di allenatrice di pallavolo. Quanto ha raccontato il marito, interrogato per tre ore nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, ha fin qui trovato riscontro indiretto nell’esame medico legale.

"Paola e Miguel andavano d’amore e d’accordo, vivevano l’uno per l’altro: non fosse stato così, lui se ne sarebbe tornato a Cuba", ha a suo tempo spiegato l’avvocato Franco Randi, che tutela l’uomo indagato ed era amico di entrambi, sgombrando così il campo da "voci di paese" che li volevano in contrasto.

Quella sera la coppia aveva dormito in camere separate: Paola era uscita per una camminata; Miguel era rimasto a casa ad accudire l’anziano suocero. "Lui non aveva la febbre – ha già avuto modo di precisare Randi, smentendo il racconto di alcune fonti familiari –, semplicemente dormiva nella propria stanza. Questo succedeva quando Paola ospitava qualcuno nell’abitazione, con una porzione adibita ad attività di B&B".