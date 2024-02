Paola Fossati vince a Cervia con ampio margine

Il Golf Trophy giocato sulla distanza di nove buche ha aperto il fine settimana agonistico all’Adriatic Golf di Cervia. Maurizio Fontana ha completato le buche del percorso blu in 39 colpi, tre oltre il par previsto per i professionisti. Nella categoria netta Paola Fossati (22) ha ottenuto una vittoria con ampio margine lasciando a tre lunghezze il bravo Guido Bertoni. Ha completato il podio Maurizio Fontana (18) che ha preceduto Gianni Bessi, primo tra i non premiati a pari punteggio. Domenica i giocatori sono scesi in campo a coppie nella Golf Cervia Cup. Luigi D’Amico e Luciano Minghetti hanno mantenuto fede al pronostico imponendosi con 69 colpi. La vittoria però è stata tutt’altro che agevole per la splendida prestazione di Andrea Nardella e Alfredo Sangiorgi, a un solo colpo, che si sono consolati con il successo nella categoria netta grazie a ben 46 punti.

Andrea Ronchi