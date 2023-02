Paola Novara e la conversazione ‘Ri-pensare Bisanzio ri-pensare Ravenna’

Alle 17.30 di oggi pomeriggio, presso il Museo Nazionale, Paola Novara terrà una conversazione dal titolo “Ri-pensare Bisanziori-pensare Ravenna. La rilettura novecentesca di miti e architetture”.

La conferenza illustrerà il cambiamento di “immagine” di Ravenna nella percezione collettiva, in particolare grazie a figure cardine come quella di Corrado Ricci. Restauri architettonici, nuove tipologie di viaggiatori, sensibilità “moderne”, tutto contribuì a creare intorno alla città bizantina e ai personaggi storici ad essa legati una nuova visione, decadente, sensuale, intrigante. Piena di luci e di ombre, come i suoi mosaici, come i marmi scolpiti.