Paola Tonussi e i poeti della prima guerra mondiale

Alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino, 2, per il ciclo degli Incontri Letterari del Centro Relazioni Culturali del Comune, Paola Tonussi presenterà il libro edito da Ares ’War poets. Nelle trincee della Prima guerra mondiale’. Conduce, come di consueto, la giornalista Anna De Lutiis.

La raccolta è fondamentale perché sana un’incuria tutta italiana: la maggior parte di questi poeti, spesso grandi, è una muta di spettri, legione lirica sconosciuta su questi lidi. Soprattutto, il libro è un repertorio di storie, non di rado strazianti: quella di Isaac Rosenberg, pittore di talento, discendente di ebrei russi, che muore nel 1918 centrato da un cecchino, è sepolto in una fossa comune; le sue poesie sono un rogo di spine (“Il cervello di un uomo è schizzato Sul viso del barelliere… L’anima che stava annegando era ormai affondata troppo in profondità Per la tenerezza umana”). E poi c’è Charles Hamilton Sorely, che dopo gli studi a Oxford si arruola volontario nel Suffolk Regiment e cade in azione, nella battaglia di Loos, nell’ottobre del 1915, ucciso da un cecchino tedesco.