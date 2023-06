Paolini al Maria Cecilia "Il mio ‘Vajont clandestino’ per parlare di alluvione"

Ieri al Maria Cecilia Hospital di Cotignola è proseguito il percorso a tappe (‘Vajont clandestini’) che condurrà l’attore e regista Marco Paolini allo spettacolo collettivo del 9 ottobre, quando ‘Il racconto del Vajont’ arriverà in cento teatri e spazi d’Italia, in ciascuno dei quali reinterpreterà la sceneggiatura plasmandola sulla base della memoria collettiva del suo territorio e delle ferite che lo solcano, fra le quali la più recente è appunto quella causata dalle alluvioni in Romagna. Alluvioni che fra l’altro hanno portato all’allagamento del Maria Cecilia Hospital, costringendolo alla chiusura per giorni. I cento teatri simultaneamente tratterranno il respiro alle 22.39 – a sessant’anni esatti dalla tragedia del Vajont, quando la montagna franò nella diga, uccidendo sul colpo duemila abitanti dei paesi vicini – per far risuonare ovunque il rintocco della campana di Longarone, recuperata dopo la tragedia.

"Allora ci domandavamo quanto pesa un metro cubo d’acqua – spiega Marco Paolini –, mentre oggi, ancora nel bel mezzo di una crisi idrica dalla gravità mai vista, dobbiamo chiederci quanto vale un metro cubo d’acqua". La fisionomia collettiva del ‘coro di voci’ in cui si trasformerà ‘Vajont’ si sta ancora delineando: "Non so dire che forma assumerà questo spettacolo nei luoghi in cui arriverà, o quale timbro avrà quando sarà qualcuno di una generazione diversa dalla mia a dare voce all’incendio del Carso, o alla frana di Casamicciola, o al disastro ambientale del Seveso. Potrà essere uno spettacolo di danza, un happening, un flash mob. Per adesso mi piace immaginarlo come un coro di voci". Quelli in cui approderà lo spettacolo non saranno solo teatri ma anche un ex ospedale psichiatrico, la centrale dell’acqua di Firenze, aule universitarie. In Romagna il progetto ha ricevuto il supporto di Accademia Perduta-Romagna Teatri, oltre che dei teatri del circuito Ater. Marco Paolini sarà la voce di una parte del racconto dallo Strehler di Milano.

Nel frattempo è corso qui: "Sono arrivato non appena mi hanno invitato. Come si fa a stare lontani?". Approdando qui Paolini si è guardato attorno: "Nei campi ho visto i contadini tornare al lavoro, ho visto un’umanità ferita ma non vinta". Paolini non crede al mito della ricostruzione ‘com’era’: "Una crisi come questa, o come il dramma del Vajont di cui parlo, finisce inevitabilmente per cambiare la vita delle persone. In certi casi diventa un dovere impedire proprio che tutto torni come prima. Ci saranno ingiustizie, le conseguenze di questo e di altri drammi non vengono mai ripartite in egual modo. I segni di questa e di altre storie rimarranno qui a lungo: dobbiamo accettarlo". Paolini per il momento non è in grado di immaginare una conclusione possibile per la tragedia delle alluvioni in Romagna. "Ho davanti agli occhi il finale peggiore possibile – e cioè quello che toccò ai sopravvissuti del Vajont, esiliati in una new town in cui la loro vita continuò a rimanere sospesa – ma anche un finale diverso, migliore, quale quello per cui combatterono i comuni vittime del terremoto del Friuli, come Venzone, in cui oggi si respira una vita di comunità maggiore che altrove".

