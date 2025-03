Paolo Baldassari, folgorato da Dalì: "Per me la pittura è come la filosofia. Ora realizzo murales e insegno"

L’inclinazione al disegno era una dote che veniva da lontano ed esplose grazie alle enciclopedie all’epoca molto diffuse in ogni casa: a 11 anni rimase come folgorato dai pittori metafisici, uno per tutti Giorgio De Chirico, e dal surrealismo di Dalì e con la tempera cominciò a fare copie dei loro più noti quadri. Iniziò così il percorso artistico di Paolo Baldassari, subito premiato, alle medie, per un disegno sull’inquinamento al polo chimico. Da allora, ed è passato oltre mezzo secolo, la sua produzione pittorica non ha conosciuto soste, influenzata dall’impressionismo prima, dall’espressionismo poi senza disdegnare il naif, grandi quadri, ambienti, figure, contadini al lavoro, poche mostre e tanti contatti con gallerie e commercianti d’arte. Baldassari, che è anche stato a lungo un musicista, è ben conosciuto a Ravenna: nel 2014 ha cominciato a dipingere la città, gli angoli, i palazzi storici e fu anche al centro dell’incredibile vicenda che lo vide espulso dalla piazza (ma poi arrivarono le scuse) perché i vigili consideravano la pittura non un’arte ma un lavoro per il quale occorreva il permesso. Attualmente Baldassari si dedica anche ai grandi murales.

Per lei dipingere è stato un lavoro, non un interesse artistico collaterale. "No, un momento. Se per lavoro si intende un’attività che economicamente ti permette di sopravvivere, la risposta è positiva, salvo due anni in cui ho fatto il facchino e salvo i primi anni in cui mi mantenevano i genitori. Ma sia chiaro, per me la pittura è in primo luogo filosofia, ricerca, interpretazione, analisi dello spirito delle cose".

Diceva dei genitori...dove è nato? "A Russi. Il babbo, Adriano, lavorava all’Anic mentre la mamma, Vittoria, era casalinga. Ed ho un gemello, Andrea, anche lui fin da bambino bravissimo a dipingere. Ha continuato a farlo, ma da amatore...Pensi che anche mio zio materno, Valdo Feruzzi, che era geometra, aveva uno studio da pittore...!"

Ci fu qualcosa che la stimolò alla pittura? "I quadri che vedevo sull’enciclopedia. A fine anni Sessanta anche la mia famiglia acquistò un’enciclopedia a volumi, uno al mese, li portava il rappresentante che andava di casa in casa. Mi colpì la pittura metafisica, in particolare ricordo i quadri di Giorgio De Chirico e poi il surrealismo spinto di Dalì. A 11 anni, era il 1971, cominciai a fare copie di quei quadri, le facevo con i colori a tempera. I genitori mi avevano comperato anche il cavalletto. Naturalmente a scuola in disegno avevo 10".

A proposito di scuola, che medie ha frequentato? "La ‘Guido Novello’ perché proprio nel 1971 ci trasferimmo da Russi a Ravenna. Il babbo era stanco di andare su e giù all’Anic da Russi. E al diploma di terza media l’insegnante, Giovanna Saporetti, diede una precisa indicazione per il dopo: Liceo Artistico! D’altronde io e mio fratello avevamo appena vinto un premio di pittura proprio alla Novello".

Racconti. "Era il 1973, su proposta della Federcaccia la scuola organizzò un concorso per disegni sul tema dell’inquinamento. All’epoca, le ciminiere del petrolchimico e della raffineria riversavano in cielo fumi, polveri, veleni, il cielo di Ravenna era spesso grigio. Io e mio fratello ci classificammo al primo posto a pari merito, io feci un disegno in bianco e nero in pieno stile metafisico, dal titolo ‘L’ultimo raggio di sole’, i fumi dell’Anic diventavano un uomo d’affari pieno di banconote...".

Un avvio promettente. "Pensi che per iniziativa del preside Nicastro fu organizzata una mostra nella scuola e fu lì che vendetti i primi quadri. A 13 anni".

Come si trovò all’Artistico? "Non bene, non ero contento dei professori, tanto che dopo tre anni me ne andai. Imparavo di più studiando da solo e andando per gallerie. A quel tempo stavo scoprendo altre correnti, il neoimpressionismo di Seurat, l’espressionismo, il neorealismo di Ruffini e anche il naif. Fu allora che capii che la pittura era la mia strada e aprii uno studio in via Sette Castelli. Cercai sempre più di affinarmi, soprattutto dal punto di vista filosofico, mi interessava la comprensione, l’interpretazione dell’oggetto".

Quando fu il primo importante ingresso sul fronte dell’arte ravennate? "Avevo 20 anni e fu con la mostra alla galleria di Luigi Varoli in piazza Mameli. Una delle poche, rare mostre personali in una galleria. Mentre ho fatto varie collettive...Ricordo che venne Francesco Verlicchi e si espresse negativamente. E io risposi che aveva ragione, perché ero all’inizio...Poi molti anni dopo aveva cambiato giudizio: ‘Sei bravo’, mi disse".

Intanto parallelamente alla pittura si sviluppava un altro impegno sempre nel mondo artistico... "Chitarra e basso, ho suonato per una ventina d’anni in varie orchestre romagnole, soprattutto I Passatori. Poi nel 1985 il matrimonio e questo mi indusse a cercare un lavoro, il facchino a Cotignola, ma nel giro di due anni tagliai corto, il mio futuro doveva essere nella pittura. E così è stato!"

A quel punto si trattava però anche di rendere pennelli e quadri remunerativi... "Un fattore importante, certo, ma non in vetta ai miei pensieri e comunque si è concretizzato presto grazie al contatto con un commerciante d’arte, Ivan Zanotti".

I soggetti della sua pittura cambiarono? "No, sono sempre rimasto nell’ambito del figurativo sia pure con le connotazioni dell’espressionismo e dell’impressionismo. Mi interessavano i paesaggi e ancor più i lavori agricoli, i contadini, le loro grosse e callose mani. Poi nel 2014, la svolta".

La pittura di strada, intende... "Volevo dipingere la città, i suoi palazzi, la gente, la vita moderna. E subito accadde che due vigili confondessero l’arte con chissà cosa, mi mandarono via...’chiudi il cavalletto e vai a casa’ mi intimarono, io ubbidii, la cosa finì sui giornali, arrivarono le scuse pubbliche! Nel primo quadro ‘cittadino’ dipinsi piazza del Popolo, la gente si avvicinava, guardava, commentava, a Ravenna era una novità vedere un pittore in strada, ma in qualunque altra città d’arte, vedi Venezia, Firenze, Roma, è cosa ben normale...".

Dipinge ancora la città? "No, da qualche tempo sono tornato al mio primo amore, la pittura in studio, i cinque colori fondamentali sulla tavolozza e via. Da un po’ ho due studi, uno in via Cura e l’altro nel cuore di Borgo San Biagio, nella zona che i vecchi ravennati chiamavano la casbah! In studio utilizzo l’acrilico, parto con il disegno, a china o con la bic poi vado con l’acrilico, mentre per i quadri in città utilizzavo i colori a olio". Se non erro, ha anche avviato una scuola di disegno e pittura... "Sì, da qualche mese, assieme a un amico, Paolo Bui. È in via Ravegnana. E oltre ai quadri ho cominciato anche con i murales, uso colori acrilici e pennellesse, non le bombolette. Sono i privati a chiamarmi, sono loro a scegliere il soggetto che vogliono veder rappresentato...E soprattutto continuo ad affinare le mie tecniche pittoriche, non smetto mai di perfezionarmii".