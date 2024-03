Paolo Battistel racconta le donne nelle fiabe

Alle 18 nella Sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, verrà presentato il libro “L’arcolaio delle fiabe. Il femminile e la trasfigurazione nei racconti popolari”. L’autore Paolo Battistel dialogherà con Daniela Poggiali, curatrice della mostra “C’era una volta... Favole e fiabe delle raccolte classensi”. Nel saggio viene analizzato l’importante ruolo storico delle donne nella conservazione e trasmissione delle fiabe. Nuovo appuntamento poi venerdì 22 marzo, alle 17,nella sala multimediale dei Chiostri Francescani, in via Dante Alighieri 2A, per la presentazione del volume “Gli Allighieri. Poema drammatico di Francesco Cazzamini Mussi e Marino Moretti”.