"Paolo Borsellino, mio marito"

È un pezzo di storia da non dimenticare quello che sarà proposto oggi alle 21 al Teatro Binario di Cotignola (viale Vassura 18/a), con lo spettacolo ’La stanza di Agnese’, in cui la premiata attrice pugliese Sara Bevilacqua interpreta la vedova del giudice Paolo Borsellino. Sono passati oltre trent’anni dalla Strage di via d’Amelio. Una ferita ancora aperta nel cuore dell’Italia. Tante le indagini, i processi, i depistaggi e le sentenze per una verità, forse, troppo dura da accettare. Agnese Piraino Leto, figlia del presidente del Tribunale di Palermo e immersa negli usi e costumi dell’alta borghesia palermitana, incontra per la prima volta Paolo, giovane pretore a Mazara del Vallo. Lo spettacolo narra la sua crescita accanto al marito e la scoperta di una Palermo diversa, meno luccicante di quella a cui era abituata, ma forse più bella, anche se disgraziata, passando attraverso i primi anni di matrimonio e la nascita dei figli.

Fino ai momenti più bui, compresa la morte di amici e colleghi di Paolo; i rapporti con la scorta che diventa parte della famiglia; la difficoltà di accettare la situazione da parte dei figli. Ma anche l’altro lato di Paolo, quello giocoso. Il lavoro nel pool antimafia accanto a Giovanni Falcone fino alla sua terribile morte. E il tradimento da parte di chi avrebbe dovuto combattere al suo fianco. Tutto questo è La stanza di Agnese: più che un monologo, un dialogo incessante tra lei e Paolo. Ingresso intero 16 euro. Info 373/5324106