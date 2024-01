Paolo Casadio e Gianni Parmiani. Riflessioni e musica a Villanova

Alle 16.30 di oggi, a Villanova, presso la Sala azzurra di piazza Lieto Pezzi, verrà proposto ’Storie nella Storia’: un viaggio nella Romagna e nell’Italia dal 1935 al 1945 attraverso i romanzi di Paolo Casadio (foto a fianco), le musiche d’epoca della fisarmonica di Ivan Corbari, le letture di brani tratti dai romanzi per la voce di Dario Bolotti. Nel corso dell’evento verrà presentato il nuovo romanzo di Casadio, ’Giotto coraggio’ (Manni editori). Inoltre l’attore Gianni Parmiani (foto all’estrema destra) leggerà il monologo ’Autunno’: memorie di un reduce della campagna di Russia. L’ingresso è gratuito. Organizza la Biblioteca comunale Taroni con il centro sociale Il Senato e la collaborazione del Museo della Battaglia del Senio di Alfonsine.

Le successive iniziative per il Giorno della Memoria sono in programma a Bagnacavallo l’1 febbraio alle 20.30, nella sala di Palazzo Vecchio, con ’Italian Victory 1944-1945 – l’Emilia-Romagna nelle riprese dimenticate dei cameramen alleati’ e il 3 febbraio, sempre alle 20.30, presso la Bottega dello Sguardo con ’La memoria dei giorni – Diari a confronto’, progetto a cura di Lisa Capaccioli in collaborazione con La Bottega dello Sguardo.