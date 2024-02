Paolo Casadio presenta il suo libro ‘Giotto coraggio’

Nell’ambito della rassegna ‘Il Salotto letterario 2024’, nella sala biblioteca del centro sociale Bosco Baronio in via Meucci 23 a Ravenna, oggi dalle 17.30 alle 19 lo scrittore Paolo Casadio presenta il libro ‘Giotto coraggio’ con intermezzi musicali della fisarmonica suonata da Ivan Corbari e la voce narrante di Dario Bolotti. ‘Giotto coraggio’ è un romanzo appassionante sulla seconda guerra mondiale, sul rapporto madre-figlio e sulla lotta partigiana di una giovane donna. La storia vede protagonista Giotto, orfano di dieci anni originario della Romagna e Andrea, giovane dottoressa, che, nel caos anche legislativo della guerra, riesce a portare il bimbo con sé e di fatto ad adottarlo. Sul lago di Garda, dove vivono i genitori della donna, Andrea e Giotto devono vincere la diffidenza del paese e le difficoltà burocratiche, mentre attorno a loro nasce la Repubblica di Salò e hanno a che fare con gli occupanti nazisti e i fascisti che circondano Mussolini. Dichiarata zona ospedaliera, la riviera è in apparenza tranquilla, e Andrea utilizza la propria posizione professionale per aiutare i partigiani, sinché non viene scoperta e arrestata.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, per informazioni rivolgersi a Capit Ravenna telefonando al numero 0544.591715 dalle 9.30 alle 12.30, e-mail info@capitra.it.