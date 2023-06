Paolo Casadio spiega come nasce un romanzo storico

Sarà lo scrittore Paolo Casadio il protagonista dell’appuntamenti odierno organizzato a Lugo al Chiostro del Monte (inizio ore 21.30; offerta libera) nella rassegna ’La storia siamo noi’. Casadio esponerrà le fasi di ’Come nasce un romanzo storico’,ovvero ’Fiordicotone’, un viaggio nella Lugo del 1945 attraverso gli occhi di chi torna dallaprigionia. Casadio racconta e mostra come si viaggia nel tempo per costruire un romanzo storico, aquali fonti si attinge per sviluppare la ricerca e come indirizzarla, come la ricerca stessa possainfluire sullo svolgimento della narrazione e modificarne l’elaborazione; come si raggiunge ilnecessario equilibrio amalgamando verità e invenzione letteraria, la congruenza dei dettagli; comei personaggi si collochino tra realtà e finzione. E come, alla fine, si racconti la Storia attraverso lestorie personali. Interventi alla fisarmonica di Ivan Corbari, letture a cura di Dario Borlotti. Organnizano Fondazione Carisp e Banca del Monte di Lugo.