Paolo Zampighi, l’architetto con il vizio del gol

di Franco Gàbici

A vent’anni dalla morte, avvenuta nel luglio del 2003, ricordo agli amici e a quanti lo hanno conosciuto l’architetto Paolo Zampighi, molto conosciuto in città per le sue molteplici attività e per il suo impegno sociale. Per tre anni ricoprì la carica di primo massaro della Casa Matha e in quegli anni Zampighi dette un contributo notevole all’istituzione dei primi corsi universitari a Ravenna attivati grazie alla disponibilità della antica corporazione ravennate che mise a disposizione locali e risorse. Nato a Ravenna nel 1923, da ragazzo frequentò l’Oratorio salesiano di don Sala in via Alberoni e dopo aver tirato i primi calci nella squadra oratoriana dei “Diavoli gialli” passò al Ravenna. Con la maglia giallorossa esordì in serie C a soli 17 anni nel 1940 a Forlì in un derby che il Ravenna si aggiudicò per tre reti a uno e Zampighi segnò la terza reta in “zona Cesarini”. Con la maglia del Ravenna collezionò 102 presenze e 44 reti. Quindi, al seguito dell’allenatore Alfredo Mazzoni giocò per due stagioni nella Reggiana insieme all’inseparabile amico Gino Strocchi per poi rientrare a Ravenna dopo una parentesi, sempre con Strocchi, al Rimini.

Negli anni Cinquanta fece parte della compagnia del Piccolo Teatro diretto da Gino Caprara ottenendo riconoscimenti sia come attore (recitava in lingua) che come sceneggiatore. Nel 1951, organizzato dall’Enal, andò in scena al Teatro Alighieri il “Festival dei bambini” e la scenografia degli “sfondi” furono opera sua. Fu anche uno dei primi segretari del Liceo scientifico Alfredo Oriani di Ravenna e figura tuttofare durante il non facile periodo della guerra. Oltre al lavoro di segreteria, infatti, Zampighi copriva anche il ruolo di assistente di fisica. Per molti anni Zampighi è stato Presidente della Unione ex allievi di don Bosco promuovendo la pubblicazione del volume che racconta la storia dei salesiani a Ravenna e sostenendo i “martedì di don Bosco”, gli incontri culturali ideati dai fratelli Carlo e Giorgio Gismondi. Appassionato del volo, conseguì anche il brevetto di pilota. Come architetto, infine, va ricordata la partecipazione ai lavori di restauro e di ristrutturazione dell’Istituto Galletti Abbiosi in via di Roma. Va ricordato, infine, che alcuni suoi saggi sulla “Casa Matha” sono stati ospitati in “Libro Aperto” e negli atti della Associazione storica “Quelli del Ponte”.