Papeete Beach, premio alla sezione ’dance’ al Music Award

"Ricevere questo riconoscimento è un onore, ma anche un’emozione fortissima", dicono Marco e Luca Soldini (foto). Così, all’indomani del Dance Music Awards, riconoscimento fra i più alti nel mondo del divertimento. La consegna è avvenuta in un Gala a Cattolica. Quest’anno, nella sezione “dance”, il premio è andato a Papeete Beach, per i suoi 25 anni e al Piper, per i suoi 50. Due locali che hanno fatto epoca. "Il beach club più longevo d’Italia – si legge nella motivazione del premio – per i 25 anni. Simbolo di eccellenza e innovazione nell’intrattenimento italiano". Questo il motivo del premio, come spiega il direttore artistico del Dance Music Awards, Emiliano Milano. "Quando abbiamo iniziato questa avventura oltre vent’anni fa, volevamo solo creare un luogo dove le persone potessero vivere il mare in modo diverso: più libero, più coinvolgente, più divertente. Mai avremmo immaginato che Papeete sarebbe diventato un simbolo nazionale dell’estate italiana", dicono i fratelli Soldini.