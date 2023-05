’Para doxa’, l’opera degli studenti

Alle 21 di domani, Filmeeting e il liceo acientifico ‘Oriani’ di Ravenna, in collaborazione col Cinema Mariani e col patrocinio del Comune, presentano il Making of del cortometraggio ‘Para doxa’ realizzato dagli studenti in giro per la città durante il corso del secondo quadrimestre. Il cortometraggio, da loro scritto, interpretato e realizzato, costituisce

il punto di arrivo di un lungo percorso, iniziato a dicembre 2022 e proseguito col progetto ’Form...azione! - da spettatori a protagonisti’, e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonché grazie alla sinergia di molti soggetti culturali ed istituzionali del territorio.L’iniziativa è esclusivamente rivolta al personale scolastico e agli studenti del Liceo Scientifico Oriani.