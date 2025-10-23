Parafarmacia, nuovo concept. In centro apre Medi-Market

Nel cuore di Ravenna ha aperto le porte una realtà che sta rivoluzionando il concetto di parafarmacia in Italia: Medi-Market. Il punto vendita di via Maggiore 11 rappresenta molto più di un semplice negozio, ma un nuovo modo di intendere la salute e il benessere, rendendoli davvero alla portata di tutti. Un concetto innovativo nel panorama italiano, Medi-Market rappresenta una catena di parafarmacie di origine belga che ha già conquistato il mercato europeo con centinaia di punti vendita e che ora si sta affermando con forza anche in Italia, contando oltre 60 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. La filosofia aziendale si basa su tre pilastri fondamentali: prezzo accessibile, ampia scelta e consulenza qualificata.

Il punto vendita ravennate si distingue per la sua vastità e completezza: oltre 220 metri quadri interamente dedicati al benessere, con più di 10.000 articoli selezionati delle migliori marche. L’assortimento spazia dai farmaci da banco ai prodotti per lo sport, dalla maternità alla skincare e all’anti-age, garantendo soluzioni per ogni esigenza e per ogni famiglia.

Ciò che rende davvero unico Medi-Market non è solo l’assortimento, ma la presenza costante di farmacisti esperti pronti ad ascoltare, consigliare e guidare ogni cliente. Questo approccio umano trasforma ogni acquisto da una semplice transazione commerciale a una scelta consapevole e personalizzata. Il team specializzato include non solo

farmacisti, ma anche esperti di cosmesi, beauty, nutrizione ed erboristeria. Nel settore parafarmaceutico italiano, che nel 2025 registra una crescita stabile del 5% nei valori, la differenziazione attraverso i servizi personalizzati rappresenta un elemento chiave per il successo. Medi-Market si inserisce perfettamente in questo trend, offrendo una consulenza che va oltre la semplice vendita.

La promessa di Medi-Market è chiara: “Offrire ogni giorno il massimo della qualità al minimo prezzo possibile”. Questa filosofia si concretizza in promozioni costanti, con sconti fino al 50% su oltre 400 prodotti.

Il programma fedeltà “My Freedelity Program” offre ulteriori vantaggi agli iscritti.