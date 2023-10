Paralizzata dopo intervento, s’indaga sulla morte

In aula dovevano discutere ieri del suo caso: il processo per lesioni colpose vede imputato un neurochirurgo che nel 2016 in una clinica faentina aveva operato Chiara Andreotti, all’epoca 34enne, per un’ernia discale. La giovane martedì è morta a 41 anni e proprio ieri ci sono stati i funerali. Viveva a Torre del Lago, in provincia di Lucca, ed è deceduta all’ospedale Versilia. Da alcuni mesi, purtroppo, le sue condizioni di salute erano ulteriormente peggiorate e aveva avuto una serie di ricoveri tra terapia intensiva e cliniche specializzate. E così ora la Procura di Ravenna vuole vederci chiaro: potrebbe essere aperto un fascicolo per omicidio colposo per verificare l’eventuale esistenza di un nesso causale tra il decesso e l’operazione avvenuta nel 2016 nella clinica faentina. A seguire il caso è il pm Stefano Stargiotti. Nel frattempo ieri, appresa in aula la notizia della morte della giovane che è difesa dall’avvocato Bruno Rondanini del foro di Milano, il giudice ha rinviato il processo a marzo dell’anno prossimo.

Per Chiara Andreotti tutto era iniziato nel 2009, quando era rimasta coinvolta in un banale incidente stradale con lesioni lievissime: trauma distorsivo del rachide lombare (prognosi di 10 giorni). Negli anni il dolore cervicale e i fastidi a una gamba erano però rimasti, così la giovane aveva effettuato una serie di controlli e visite prima di sottoporsi a un intervento di ernia discale. Nel 2015 era stata operata per discopatia lombare e nel 2016 visitata dal neurochirurgo ora a processo, che suggerì di sottoporla a un intervento chirurgico di artropode cervicale nella clinica faentina in cui si appoggiava. Durante l’operazione sarebbe stato asportato il disco intervertebrale danneggiato con un dispositivo sostitutivo. Chiara Andreotti camminava con le proprie gambe e faceva una vita normale: aveva un negozio a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, e un fidanzato. Dopo l’operazione, però, non è più riuscita a muovere gambe e braccia: è rimasta irreversibilmente tetraplegica e da lì è tornata a Torre del Lago, accudita dalla madre e dalla zia, fino al triste epilogo di pochi giorni fa.

La questione era già approdata in tribunale, dove il neurochirurgo si vedeva per l’appunto imputato per lesioni colpose. Secondo l’avvocato della donna, infatti, l’operazione chirurgica non era necessaria ed era stata la causa della tetraplegia. Ora la morte della ragazza potrebbe cambiare le cose: se le indagini che svolgerà la Procura dovessero confermare un nesso causale tra il decesso e l’operazione, le accuse a carico del medico bolognese diventerebbero ben più gravi.