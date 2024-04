Parapiglia tra giovani stranieri. Intervengono polizia e carabinieri

Un parapiglia ha coinvolto diverse persone nella prima serata di ieri in zona stazione ferroviaria. In particolare, secondo quanto ricostruito a caldo, la polizia è intervenuta in prima battuta perché una signora si è sentita male. Ma mentre gli agenti della Volante stavano attendendo l’ambulanza, una lite innescatasi per motivi ancora al vaglio ha coinvolto più giovani, presumibilmente di origine straniera.

Sono allora giunte in supporto altre Volanti della polizia oltre a pattuglie dei carabinieri. La situazione è poi stata riportata alla normalità e alcuni dei presenti sono stati identificati; al termine dell’intervento, almeno un giovane è stato accompagnato in questura per valutare assieme alla procura nei suoi confronti provvedimenti in relazione all’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.