Parata alle 20.30. È ’Fiesta’

Uno spettacolo itinerante che trasforma le strade in una festa di ambiente sudamericano. Ritmi di tamburi, personaggi alti tre metri con volti di cartapesta, colorati costumi rattoppati, bandiere e fischietti, fuochi riempiono le piazze, le strade e i vicoli delle città": Alberto Grilli, regista del Teatro Due Mondi introduce Fiesta, che oggi alle 20.30 attraverserà il centro storico di Brisighella, nell’ambito dell’iniziativa Brisighella Romantica - La Notte romantica nei borghi più belli d’Italia. "Fiesta si avvicina, la gente si prepara a seguire l’allegra e fantasiosa parata. Improvvisamente, uno stop: gli spettatori si mettono in cerchio per assistere al combattimento tra un bandito e l’innamorato di Erendira, un duello seguito da una corsa scatenata fatta di salti e danze acrobatiche su trampoli" aggiungono gli altri interpreti. Ingresso libero.