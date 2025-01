Paratie, corsa al bando regionale. Da Ravenna 2.777 domande, ma non ci sono soldi per tutti

È un elemento che andrà a trasformare l’aspetto delle abitazioni della Romagna, rendendo plasticamente evidente quanto la crisi climatica abbia portato a Ravenna, Cervia e Faenza accorgimenti un tempo confinati a luoghi come Miami e New Orleans. Le barriere anti-alluvione diventeranno presto un tratto comune delle case dei romagnoli, basti pensare che le domande piovute in Regione per il bando dedicato sono già state cinquemila, di cui 4.500 provenienti dai soli territori alluvionati. Una quantità tale da superare le iniziali previsioni di spesa, che vedevano messo a disposizione un finanziamento iniziale di dieci milioni di euro (proveniente dalle donazioni sul conto corrente ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’). Cifre rivelatesi sottodimensionate: "In caso di verifica con esito positivo, ammonterebbero ad almeno 12,7 milioni di euro i contributi da erogare – fanno sapere dalle Torri Kenzo Tange –. Numeri che lievitano fino a quota a 14 milioni, considerando tutte le richieste".

La Regione è comunque decisa a correre ai ripari: "Vogliamo lavorare insieme all’Assemblea legislativa e alla commissione competente per dirottare finanziamenti inutilizzati a sostegno di una misura molto apprezzata dai comitati dei cittadini colpiti dal maltempo del 2023 – commenta la sottosegretaria con delega alla Protezione Civile Manuela Rontini –. L’impegno della Giunta è quello di recuperare le risorse mancanti in modo da soddisfare il più alto numero di richieste. Da parte nostra c’è la volontà di accogliere tutte le domande presentate che saranno riconosciute valide, impegnando anche i fondi rimasti inutilizzati dal bando per il risarcimento dei danni causati ai veicoli". Entrando nel dettaglio, sono 2.777 le richieste dalla provincia di Ravenna, 1.337 da quella di Forlì-Cesena e 398 da quella di Bologna.

Gli interventi previsti dal bando riguardano l’installazione nelle abitazioni di sistemi di paratie antiallagamento, barriere frangi-acque, valvole anti-riflusso, pozzetti di raccolta, pompe, generatori elettrici, con contributi fino al 100% della spesa, sostenuta e documentata, fino a un massimo di tremila euro, cumulabile con altre agevolazioni ottenute dalla Regione e da altri soggetti pubblici o privati. Possono presentare la domanda di contributo i proprietari di case in cui risiedano alla data di presentazione della domanda e almeno dal 1° maggio 2023.

f.d.