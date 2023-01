"Parcheggi a pagamento sui lidi In un anno sono raddoppiati"

"Dai parcheggi con le righe blu il Comune di Ravenna ha incassato – si legge nell’ultimo rendiconto annuale – quasi 2 milioni di euro, di cui più della metà è servita per remunerare Azimut, che li gestisce. Oltre alle Zpru (Zone di particolare rilevanza urbanistica) strabordanti della città, dal 2009 ne sono attive altre, durante il periodo primaverile-estivo, nelle località di Marina di Ravenna e di Punta Marina Terme, rispettivamente per 772 e 883 stalli: in totale, la bella cifra di 1.655".

A scriverlo è Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna con l’annuncio che "per il 2023, la Giunta de Pascale ha recentemente deliberato una svolta, istituendo nuove Zpru stagionali nelle località turistiche del litorale, escluse solamente Porto Corsini, le cui aree presso la spiaggia appartengono al Demanio marittimo statale, e la piccola Lido di Dante. Diventeranno dunque a pagamento gli spazi a parcheggio fino ad oggi liberi di Casalborsetti in via Casalborsetti e in viale al Mare (circa 60 stalli), di Marina Romea in viale Italia (600), di Lido Adriano in viale Petrarca e nel parcheggio adiacente a piazza Antonio Vivaldi (220), di Lido di Classe in viale F.lli Vivaldi e piazza Matteo Ricci (175), di Lido di Savio nel tratto compreso fra via Bagnacavallo e via Meldola (220). In totale il numero dei nuovi stalli a pagamento, benché indicativo, sarà di 1.280. Insieme a quelli di Marina di Ravenna e di Punta Marina, diventeranno quasi 3.000 stalli". A questo punto Ancisi segnala che "il provvedimento non fa cenno alle esigenze dei cittadini che risiedono tutto l’anno nelle località interessate dalle Zpru, per quanto il Codice della Strada stesso dia facoltà ai Comuni “di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso”. Oltre a ciò, non sono state ancora fissate le tariffe, che si spera non siano dei salassi. Chiediamo dunque al sindaco se e quale equo trattamento vorrà riservare ai cittadini che risiedono nelle località balneari dove insistano Zpru stagionali e inoltre se e quale sistema tariffario moderato intende applicarvi".