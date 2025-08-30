Parcheggi blu, 42 nuovi stalli: "Chiesti da residenti e negozianti"

Nuovi parcheggi in vista per la città di Lugo, sempre però a pagamento. Sono 42 gli stalli che saranno realizzati ex novo lungo tre vie della città. L’intervento sarà concomitante a quello che nelle giornate di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 settembre servirà a ripassare il colore delle strisce che delimitano i parcheggi a pagamento. Ed anche per lasciare l’auto in sosta nei nuovi stalli servirà tirare fuori il portafoglio.

"A richiederli sono stati residenti, commercianti e associazioni di categoria – spiega l’assessora ai lavori pubblici e patrimonio, Veronica Valmori –. Undici saranno realizzati in viale Marconi, 23 in viale de Pinedo, sollecitati in particolare dai residenti e altri 8 in via Manfredi a servizio soprattutto delle attività commerciali". Per quanto riguarda i primi, gli stalli serviranno per favorire chi abita in quelle zone. "Non essendoci sufficienti spazi alcuni residenti lasciano l’auto nel parcheggio dell’ospedale – continua Valmori –. Incrociando esigenze e richieste con le valutazioni di fattibilità abbiamo deciso di procedere e di ricavare quindi nuovi stalli. In questo modo i residenti della zona di viale Marconi e viale de Pinedo potranno acquistare un abbonamento e parcheggiare vicino alle loro abitazioni. Allo stesso tempo, potranno lasciare spazio anche ai pendolari che usano quelle vie per lasciare il proprio mezzo e poi prendere il treno".

Il principio applicato è lo stesso che è stato utilizzato per gli otto stalli di via Manfredi dove la decisione di inserire il pagamento è nata "dalla necessità – sottolinea Valmori – di garantire un ricambio a vantaggio delle attività commerciali". Se le richieste sono piovute da residenti e attività commerciali, lo stesso non si può dire, anche se l’Amministrazione le cita, delle associazioni di categoria. "Quando si comunicano queste novità è bene specificare quali associazioni hanno avanzato la richiesta – precisa il presidente di Confesercenti, Bruno Checcoli –. Anche perchè se c’è un problema di parcheggi stanziali si mette il disco orario, non certo parcheggi a pagamento. A pagamento di sicuro non li avremmo mai chiesti". A lui fa eco Luca Massaccesi, direttore di Confcommercio Lugo: "Non c’è stato alcun confronto puntuale sull’argomento, almeno di recente. I parcheggia a pagamento possono incentivare un ricambio di persone ma questa è una valutazione a livello generale". Nel corso dell’intervento per rinnovare le linee dei parcheggi e per ricavare quelli nuovi saranno realizzate anche le linee di separazione tra gli stalli in via Baracca.

Monia Savioli