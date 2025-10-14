"Parcheggi, eventi, manutenzione: manca una visione per il centro"

Una petizione da oltre 800 sottoscrizioni per migliorare il centro storico faentino. Possibilmente per spronare gli amministratori attuali e futuri su una visione del centro di Faenza differente da quella attuale. Il risultato dell’iniziativa, lanciata su change.org dal ‘Gruppo Blu’, un comitato composto da professionisti, imprenditori, abitanti e abituali frequentatori del centro che hanno "a cuore la città", è stato presentato ieri a palazzo Manfredi, in un incontro in cui sono stati delineati anche gli indirizzi futuri del percorso partecipativo. Insieme ai promotori, Laura Ferrari e Cesare Reggiani, ieri si contava anche la presenza di diversi sostenitori della petizione e nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i punti focali delle richieste presentate agli amministratori locali. Una conferenza stampa che è stata partecipata anche negli interventi, tra chi ha espresso le proprie difficoltà legate al riposo dei residenti in relazione agli eventi, chi ha palesato le proprie perplessità circa i servizi da offrire a potenziali turisti e chi ha pragmaticamente osservato l’annosa questione della mancanza di parcheggi. In sintesi è stata rimarcata la "mancanza di visione" circa la gestione del centro di Faenza e "l’assenza di un approccio sinottico" ai temi. "Siamo tutte persone che vivono e lavorano in centro, amiamo questa città – ha detto Laura Ferrari – e vorremmo affrontare, tra gli altri, il problema delle strade disastrate, della manutenzione, della presenza di automobili. Tra noi ci sono imprenditori che amano il proprio lavoro e vorrebbero vivere in una città più curata".

Il 1° ottobre, dopo la conclusione della raccolta firme, i promotori hanno confermato di aver inviato una Pec al sindaco indicando punto per punto le richieste. Poco prima, il 25 settembre, ci sono stati inoltre contatti tra l’amministrazione e i referenti del gruppo. "Un incontro informale – come spiegato –, ma non abbiamo capito quali saranno poi le intenzioni". Di sicuro, per il ‘Gruppo Blu’, è esclusa la possibilità di trasformare la petizione in un bacino elettorale in vista della prossima tornata amministrativa: "Non vogliamo organizzarci in una lista elettorale – ha precisato Ferrari –. Ci piacerebbe invece trasferire il nostro pensiero e rimarcare i punti espressi alla politica". Anche perché, come evidenziato durante l’incontro, i temi posti affondano le radici in tempi meno recenti e, come evidenziato da Reggiani, "abbiamo usato toni gentili ma dobbiamo essere pragmatici, serve un progetto complessivo per il centro". Un incoraggiamento quindi agli amministratori attuali e a quelli futuri per sostenere decisioni ritenute "ormai necessarie". Da qui l’obiettivo di continuare a incontrare persone interessate e raccogliere proposte per dare più forza all’iniziativa. "Non abbiamo intenzione di fermarci qui. Abbiamo avuto molti sostenitori che hanno chiesto di vederci e faremo sentire la nostra voce anche nei prossimi mesi. È giusto impegnarsi per il cambiamento. Riteniamo che servirà per sensibilizzare e incalzare la politica".

d.v.