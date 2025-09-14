Parcheggi, le multe sui lidi: "Marina, calo sugli stradelli. Il sistema funziona"

Parco marittimo, stradelli offlimits, raddoppio dello scambiatore, estensione del pagamento sui viali principali di tutti e nove i lidi (a eccezione di Casalborsetti), senso unico in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna con la telecamera per monitorare gli accessi. Negli ultimi anni sono tanti i provvedimenti adottati da Palazzo Merlato per modificare le modalità con cui viene gestita la sosta lungo le nostre coste. Ora che la stagione è (quasi) finita è tempo di tirare le somme, analizzando i dati delle multe per divieto di sosta in questa estate caratterizzata anche dall’introduzione della telecamera per monitorare gli accessi in viale delle Nazioni e multare chi viola il senso unico nei weekend.

Partiamo da una distinzione importante: ci sono due tipologie di multa. La prima è quella da Codice della strada, il divieto di sosta che costa da 41 a 168 euro, con uno sconto del 30% pagando entro 5 giorni. La seconda è la violazione del Codice della navigazione che avviene parcheggiando in area demaniale, come gli stradelli: in questo caso la cifra è 206 euro.

Esaminando i dati dei nove lidi, emerge che in totale le sanzioni sono state 7.349 per un incasso presunto (calcolato senza tenere conto di eventuali ricorsi) di 648.195 euro. Le multe da Codice della strada (Cds) sono 6.358, per un totale di 400.909 euro, mentre quelle da Codice della navigazione (Cnd) sono state 991 per 247.286 euro. Scendendo nel dettaglio, lido per lido: a Casalborsetti le sanzioni per Cds sono state 693 per un incasso presunto di 40.502 euro; a Marina Romea 922 per 134.225 euro (606 da Cds per 42.733 euro e 316 da Cdn per 91.492 euro); a Porto Corsini 493 per 61.674 euro (293 da Cds per 16.350 euro e 200 da Cdn per 45.324 euro); a Marina di Ravenna 1.501 per 161.673 euro (1.246 da Cds per 99.543 euro e 255 da Cdn per 62.130 euro); a Punta Marina 1.159 per 89.986 euro (988 da Cds per 54.602 euro e 171 da Cdn per 35.384 euro); a Lido Adriano 389 per 33.334 euro (384 da Cds per 32.934 euro e 2 da Cdn per 400 euro); a Lido di Dante 607 per 34.591 euro (606 da Cds per 34.391 euro e 1 da Cdn per 200 euro); a Lido di Classe 958 per 58.876 euro (915 da Cds per 50.216 euro e 43 da Cdn per 8.660 euro) e infine a Lido di Savio 630 per 30.207 euro (627 da Cds per 29.637 euro e 3 da Cdn per 600 euro).

"Marina di Ravenna ovviamente fa la parte del leone, ma le sanzioni negli stradelli sono calate sensibilmente rispetto al passato – commenta il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani –, soprattutto se si paragona il dato con quello di Marina Romea e Porto Corsini. Questo dato fa pensare che il nuovo sistema dei parcheggi e il navetto siano riusciti a dare una risposta incoraggiante, che spinge a proseguire in questa direzione". Il nodo dei parcheggi non è comunque risolto, specialmente nei lidi sud: "Credo che per Marina di Ravenna quella attuale sia una buona soluzione – prosegue Fusignani – mentre per le altre località deve essere fatta una valutazione. A Lido di Classe ci sono molte lottizzazioni in corso, e con loro arriveranno anche nuovi parcheggi: vedremo quando saranno completate. Lo stesso va detto per Lido di Dante, dove va tenuto conto il delicato rapporto con la natura, e Lido di Savio, dove ci sono state anche lamentele da parte dei lavoratori".

Sara Servadei