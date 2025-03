Parcheggi a Lugo: l’attacco di Confcommercio e Confesercenti contro la Giunta

Lugo (Ravenna), 4 marzo 2025 - Confcommercio e Confesercenti Lugo tornano ad attaccare la giunta comunale sul tema dei parcheggi, sosta, ztl e lavori con il rischio di “desertificazione commerciale” del centro città.

Le cause della preoccupazione delle due associazioni del commercio sono, infatti, l'ampliamento della zona a traffico limitato, la chiusura per periodi lunghi di parcheggi a servizio del centro, incertezza sulla riapertura di spazi e sul numero di parcheggi dopo gli interventi, progetti edilizi quali il nuovo auditorium che incrementeranno la richiesta di sosta. “I lavori di ripavimentazione della piazza Primo Maggio vicino alla Rocca sono terminati e lo spazio non è riaperto alla sosta; i lavori di Piazza XIII Giugno proseguono ma ancora è lontano il tempo per la piena fruibilità; altri stalli di sosta si perdono con l’ampliamento della zona a traffico limitato recentemente annunciato. Una situazione – dicono in proposito il direttore di Confcommercio, Luca Massaccesi, e la responsabile area lughese di Confesercenti, Chiara Venturi – che oggettivamente accelera la tendenza alla rarefazione commerciale del centro”.

Per questo le due associazioni chiedono all’amministrazione comunale di agire urgentemente sul versante dell’incremento della capacità di sosta a servizio del centro, sia ripristinando spazi attualmente chiusi, sia attraverso una regolamentazione più “amica” delle attività commerciali e di servizio insediate. “Quando i centri delle città non sono più in grado di soddisfare nella loro globalità i bisogni e le necessità di chi vi risiede o si reca vuol dire che è in atto un processo che può portare alla desertificazione commerciale. La facile accessibilità gratuita che caratterizza le attività ubicate all’esterno dei centri storici – concludono i dirigenti delle associazioni – va efficacemente controbilanciata attraverso politiche attive che incidano su accessibilità, costo degli affitti, fiscalità locale e attrattività, nel quadro di una programmazione, anche urbanistica, coerente. Su tutti questi temi abbiamo manifestato sempre la più ampia disponibilità al dialogo con l’amministrazione comunale”.