Parcheggi selvaggi sui lidi. Ben 6.710 sanzioni da inizio estate. Molte nel weekend di San Lorenzo

C’è chi aveva lasciato l’auto a ridosso della pineta, chi negli stradelli, in zona demaniale. Chi, semplicemente, in parcheggi che non sono parcheggi o davanti a un passo carrabile. Sta di fatto che le multe per divieto di sosta fatte dagli agenti della polizia locale sui lidi ravennati dall’inizio della stagione sono state 6.710: di queste 5.824 per aver violato il Codice della strada e le altre 886 per aver violato il Codice della navigazione. Il dato è aggiornato al 10 agosto. La differenza sta nella cifra, essenzialmente: un ’normale’ divieto di sosta può costare da 41 a 168 euro, con uno sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni. Se invece l’auto è parcheggiata in zona demaniale (ovvero, essenzialmente, in zone non consentite degli stradelli), la sanzione ammonta a 206 euro, secondo il Codice della navigazione. E c’è chi ha parcheggiato negli stradelli anche quest’estate, nonostante in una buona parte di questi (come a Marina di Ravenna) dopo l’arrivo del Parco marittimo sia vietato anche l’accesso. Gli ultimi weekend sono stati particolarmente intensi e in quello del 9-10 agosto sono state fatte in totale 391 multe, il 5,8% del totale, di cui 352 per Codice della strada e 39 per Codice della navigazione.

Marina di Ravenna è anche il lido in cui sono state fatte più multe: 2.075 in totale, 1.833 per il Codice della strada e 242 per quello della navigazione. Nel weekend del 9 e 10 agosto le sanzioni sono state 90: 88 ’normali’ divieti di sosta e 2 da 206 euro. Il secondo lido con più sanzioni è Punta Marina, 870 dall’inizio dell’estate: 693 per Codice della strada e 177 per Codice della navigazione. Nel weekend del 9 e 10 agosto sono state 41, rispettivamente 33 e 8. Tante anche a Marina Romea: 847, di cui 554 per Codice della strada e 293 per Codice della navigazione. Il 9 e 10 agosto sono state 53: 45 più 8. La piccola Lido di Classe, affollatissima di auto in tutti i fine settimana, ha visto 778 verbali dall’inizio dell’estate, di cui 28 da 206 euro. Nel weekend del 9-10 agosto sono stati 60, di cui 20 per Codice della navigazione. A Lido di Dante le multe sono in totale 674, di cui 71 nell’ultimo weekend: tutte per violazioni del Codice della strada. A Lido di Savio il totale è di 436 sanzioni, di cui 5 da 206 euro: 7 i verbali dello scorso weekend, di cui 1 per violazione del Codice della navigazione. Seguono poi Casalborsetti (426 sanzioni tutte da Codice della strada, 42 lo scorso weekend) e Porto Corsini (355 sanzioni in totale di cui 136 da Codice della navigazione, 4 tra il 9 e il 10 agosto e tutte da Codice della strada). Lido Adriano è la località con meno multe: 249 in totale (5 da Codice della navigazione), di cui 23 lo scorso weekend.

In totale, considerando 41 euro per ogni sanzione da Codice della strada e 206 per quelle da Codice della navigazione, dall’inizio dell’estate sono state comminate multe per divieto di sosta per 421.300 euro.

Sara Servadei