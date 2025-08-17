Parcheggi selvaggi sui lidi. Ben 6.710 sanzioni da inizio estate. Molte nel weekend di San Lorenzo

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
17 ago 2025
SARA SERVADEI
Quasi 900 sono violazioni da Codice della navigazione; le temute multe negli stradelli da 206 euro. I dati della polizia locale: la località in cui ne sono state comminate di più è Marina di Ravenna.

C’è chi aveva lasciato l’auto a ridosso della pineta, chi negli stradelli, in zona demaniale. Chi, semplicemente, in parcheggi che non sono parcheggi o davanti a un passo carrabile. Sta di fatto che le multe per divieto di sosta fatte dagli agenti della polizia locale sui lidi ravennati dall’inizio della stagione sono state 6.710: di queste 5.824 per aver violato il Codice della strada e le altre 886 per aver violato il Codice della navigazione. Il dato è aggiornato al 10 agosto. La differenza sta nella cifra, essenzialmente: un ’normale’ divieto di sosta può costare da 41 a 168 euro, con uno sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni. Se invece l’auto è parcheggiata in zona demaniale (ovvero, essenzialmente, in zone non consentite degli stradelli), la sanzione ammonta a 206 euro, secondo il Codice della navigazione. E c’è chi ha parcheggiato negli stradelli anche quest’estate, nonostante in una buona parte di questi (come a Marina di Ravenna) dopo l’arrivo del Parco marittimo sia vietato anche l’accesso. Gli ultimi weekend sono stati particolarmente intensi e in quello del 9-10 agosto sono state fatte in totale 391 multe, il 5,8% del totale, di cui 352 per Codice della strada e 39 per Codice della navigazione.

Marina di Ravenna è anche il lido in cui sono state fatte più multe: 2.075 in totale, 1.833 per il Codice della strada e 242 per quello della navigazione. Nel weekend del 9 e 10 agosto le sanzioni sono state 90: 88 ’normali’ divieti di sosta e 2 da 206 euro. Il secondo lido con più sanzioni è Punta Marina, 870 dall’inizio dell’estate: 693 per Codice della strada e 177 per Codice della navigazione. Nel weekend del 9 e 10 agosto sono state 41, rispettivamente 33 e 8. Tante anche a Marina Romea: 847, di cui 554 per Codice della strada e 293 per Codice della navigazione. Il 9 e 10 agosto sono state 53: 45 più 8. La piccola Lido di Classe, affollatissima di auto in tutti i fine settimana, ha visto 778 verbali dall’inizio dell’estate, di cui 28 da 206 euro. Nel weekend del 9-10 agosto sono stati 60, di cui 20 per Codice della navigazione. A Lido di Dante le multe sono in totale 674, di cui 71 nell’ultimo weekend: tutte per violazioni del Codice della strada. A Lido di Savio il totale è di 436 sanzioni, di cui 5 da 206 euro: 7 i verbali dello scorso weekend, di cui 1 per violazione del Codice della navigazione. Seguono poi Casalborsetti (426 sanzioni tutte da Codice della strada, 42 lo scorso weekend) e Porto Corsini (355 sanzioni in totale di cui 136 da Codice della navigazione, 4 tra il 9 e il 10 agosto e tutte da Codice della strada). Lido Adriano è la località con meno multe: 249 in totale (5 da Codice della navigazione), di cui 23 lo scorso weekend.

In totale, considerando 41 euro per ogni sanzione da Codice della strada e 206 per quelle da Codice della navigazione, dall’inizio dell’estate sono state comminate multe per divieto di sosta per 421.300 euro.

Sara Servadei

© Riproduzione riservata

