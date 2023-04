"Parcheggi tutti pieni Così tanti a pranzo sono arrivati in ritardo"

Federico Gualtieri, titolare e cuoco del bagno Coco Loco a Marina di Ravenna, come giudica questo primo ponte sui lidi?

"È andato bene. La gente è venuta, è stato un bel weekend nonostante il tempo: oggi (ieri, ndr) c’è il sole ma non è molto caldo. In ogni caso è venuta tanta gente e il ristorante è andato bene. So che ci sono stati un po’ di problemi per quanto riguarda i parcheggi, ma erano da mettere in conto".

Ecco, i parcheggi. Com’è andata da quel punto di vista?

"Tanti clienti sono arrivati in ritardo a pranzo perché non trovavano parcheggio. Qualcosa bisognerà sistemare per l’estate, perché la mia paura è che ora la gente venga perché ne ha voglia, ma poi in piena estate se non c’è posto non so se i clienti continueranno a cercare parcheggio per un’ora: il rischio è che vadano altrove".

Addirittura c’è chi ha impiegato un’ora per trovare posto?

"Non so se sia stata proprio un’ora, ma so che i clienti di tanti tavoli prenotati per le 12 o le 12.15 sono arrivati anche alle 13 perché erano in giro a cercare parcheggio. Ma il fatto è che a Pasqua e Pasquetta hanno prenotato e quindi comunque vengono, un altro giorno in cui magari non hanno prenotato piuttosto vanno altrove".

Lo scambiatore è effettivamente una soluzione?

"Lo scambiatore va bene, ma è un po’ un gatto che si morde la coda. Ci vuole un navetto che dia servizio tutti i giorni, con una via preferenziale in modo che non si trovi imbottigliato nel traffico. Inoltre i parcheggi sul lungomare costano troppo: non è possibile spendere 1012 euro al giorno. Vanno applicati prezzi un po’ più popolari, come 56 euro al giorno".

Quali sono stati invece i commenti dei clienti sui lavori negli stradelli?

"Per quanto non siano ancora finiti, devo dire che secondo me hanno fatto un bel lavoro a livello estetico e sicuramente la gente è contenta di questo. È chiaro che ancora non sono terminati: mancano le passerelle in legno, e quelle faranno la differenza. Ho sentito però solo pareri positivi per quanto riguarda l’estetica del progetto".

Nonostante i disagi?

"Quelli probabilmente ci saranno, è chiaro. Questo sarà un anno di transizione per capire come gestire al meglio, un domani, questa situazione".