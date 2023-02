"Parcheggio De Gasperi? Ok l’ampliamento"

Il progetto di Azimut per il raddoppio dei posti auto nel parcheggio De Gasperi, di fronte a Largo Chartres, piace alle associazioni dei commercianti. Si tratterebbe di un piano sopraelevato con tanto di terrazza per ammirare la bellezza della cupola del Duomo. L’amministrazione comunale ha già dato il via libera, manca a questo punto dell’iter il parere, fondamentale (ma non vincolante), della Soprintendenza; parere che, logicamente, verrà comunque tenuto in grande considerazione. Il progetto è finalizzato ad aumentare la dotazione di posti auto a pagamento a ridosso del centro storico. Con la sopraelevazione gli stalli passerebbero da 76 a circa 140. In buona sostanza, raddoppierebbe l’offerta degli spazi dove lasciare l’auto nel centro di Ravenna. "La proposta ci trova pienamente d’accordo" commenta Mauro Tagiuri, presidente comunale di Confesercenti.

"È un bene che si continui a lavorare sulla dotazione di parcheggi comodi, fruibili e sicuri in centro storico che, oltre ad essere a pochi passi dalle principali vie dello shopping cittadino, oltretutto contribuiscono a rivitalizzare le aree attorno alle quali sono realizzati: se non sei impegnato a girare’a vuoto’ alla ricerca di un parcheggio, hai più tempo per un caffè, un’esperienza d’acquisto, uno sguardo in più ad una vetrina". Proprio su questo tema Tagiuri aggiunge un’altra considerazione da tenere a mente: "Occorre fare presto affinché si porti a termine anche il raddoppio del parcheggio in via Serra e si rivaluti la sosta nelle zone limitrofe, affinché si apra un’importante accesso al centro da sud: ne trarrebbe vantaggio il Borgo San Rocco, recuperando ulteriore passaggio e valorizzando la comunità commerciale". Anche Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ravenna, è soddisfatto di quanto emerso sulla stampa. "E’ una notizia molto positiva. Finalmente si sta realizzando un progetto che ci eravamo prefissati assieme all’amministrazione comunale e cioè di incrementare il numero dei parcheggi esistenti", dice il numero uno dell’associazione dei commercianti cittadina.

"Ben venga quindi la possibilità di avere un parcheggio più ampio a servizio del centro storico perché è sotto gli occhi di tutti ed è un dato di fatto che c’è carenza di aree di sosta".

Raddoppiare i posti auto, prosegue Mambelli nel suo ragionamento, "creando un nuovo piano, va nella giusta direzione anche perché a differenza di altre città a noi vicine che possono usufruire di parcheggi interrati, per la nostra città fare questo sarebbe davvero molto complicato".

Confcommercio Ravenna è quindi d’accordo su questa proposta "così come lo sarebbe se ci fosse lo stesso progetto a due piani per il parcheggio Giustiniano vicino al Museo Nazionale e San Vitale con 318 posti che passerebbe a oltre 600 posti oppure il progetto di riconversione di un palazzo a parcheggio".

lo. tazz.