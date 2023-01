Parcheggio senza autorizzazione Assolto titolare del Coja Beach

Un tavolino e una sedia su cui si appoggiava un incaricato alla riscossione di una cifra simbolica dai clienti per parcheggiare l’auto accanto al Coja Beach di Casal Borsetti. Tanto è bastato per far finire a processo il 37enne ravennate Luca Mancini, titolare dello stabilimento balneare in questione, per quello che davanti alla legge nell’agosto 2020 si è configurato come un vero e proprio abuso edilizio. Abuso edilizio dovuto al fatto che all’area suddetta è stata cambiata destinazione d’uso adibendola a parcheggio a pagamento, in violazione degli strumenti urbanistici. Ieri mattina in tribunale a Ravenna però la vicenda si è conclusa favorevolmente per il titolare dello stabilimento balneare della nostra riviera. L’uomo, infatti, è stato assolto dal giudice Tommaso Paone perché il fatto non costituisce reato. Il vice procuratore onorario Katia Ravaioli aveva chiesto che l’imputato pagasse una sanzione di 4.500 euro.

Prima della sentenza il legale di fiducia di Mancini, l’avvocato Paolo De Miranda, ha spiegato come la trasformazione dell’area paesaggistica a parcheggi non ha portato profitti al proprio cliente. Infatti, i soldi dei pagamenti per il parcheggio andavano tutti all’incaricato che si trovava in una condizione di bisogno. Inoltre, sempre secondo quanto precisato dal legale, l’area era stata proposta a Mancini da un’agenzia immobiliare a cui l’uomo si era rivolto per affittarla a uso parcheggio e lui riteneva che fosse tutto regolare. L’avvocato ha poi definito la situazione "irrisoria", tanto più che la sanzione per l’abuso edilizio è stata pagata interamente da Mancini, così come quella per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore pagata. Dunque il legale ha chiesto l’assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste, in subordine per non aver commesso il fatto o in estremo suborbine per la tenuità del fatto. Il giudice, dopo aver preso atto della richiesta del Vpo di una sanzione di 4.500 euro, ha assolto Mancini perché il fatto non costituisce reato.