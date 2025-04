Parchi e giardini nel mirino. E la sindaca Palli si scusa:: "Gestione insufficiente e malcurata"

La bellezza della primavera e la voglia di godersi gli spazi aperti si scontrano quest’anno a Russi con una gestione del verde pubblico che molti cittadini definiscono "carente" e "un disastro". Le lamentele, esplose con forza sui social media, documentano lo stato di parchi e aree verdi con erba alta, giochi fatiscenti e incuria generalizzata, proprio in concomitanza con le festività pasquali e le prime giornate di bel tempo.

Tra i messaggi apparsi online, spiccano toni di frustrazione e preoccupazione. Un utente, postando una foto del parco pubblico più frequentato, commenta: "Questo è lo stato in cui versa il parco pubblico più frequentato di Russi, il giorno di Pasqua. Forse sarebbe il caso di ripensare (seriamente) a come sono gestiti gli appalti di manutenzione del verde". Un altro cittadino rincara la dose, ricordando una situazione simile già verificatasi l’anno precedente: "Anche anno scorso stessa situazione, si rischiava di perdere un bambino in mezzo all’erba. Si sono spesi soldi per i giochi nuovi (bella iniziativa) e poi la manutenzione è pessima (erba alta, giochi di legno marci, recinzioni assenti, cestini dei rifiuti rotti). Servirebbe più attenzione da parte dell’amministrazione comunale e più rispetto dai cittadini".

Di fronte alla crescente ondata di critiche, non si è fatta attendere la risposta della sindaca di Russi, Valentina Palli, che ha scelto la via delle scuse pubbliche. In un messaggio diffuso anch’esso attraverso i canali social, la prima cittadina ha ammesso le difficoltà nella gestione del verde: "Mi devo scusare. La gestione delle aree verdi risulta ad oggi insufficiente e mal curata". La sindaca ha poi spiegato la programmazione degli interventi di sfalcio, iniziati a metà marzo con priorità per le aree vicino a scuole e servizi, e ha indicato le zone che sarebbero dovute essere completate.

Tuttavia, ha riconosciuto come il maltempo abbia causato ritardi significativi: "L’obiettivo era completare il primo sfalcio entro l’inizio di maggio, ma abbiamo assistito ad una traslazione dei tempi dovuta a temporanee sospensioni delle attività causa dovute al maltempo. Pioggia e sole hanno fatto sì che l’erba si alzasse velocemente e in queste belle giornate di primavera in cui si godrebbe volentieri dei nostri parchi, la situazione oggi non è curata". E precisa: "Interverrà una seconda squadra a supporto della ditta che ha l’incarico; il corpo operai è schierato a sostegno degli sfalci. Stiamo accelerando, sfruttando queste giornate di sole ma siamo arrivati purtroppo tardi".