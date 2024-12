Parchi sorvegliati speciali. La Cristoforo si occuperà di Giardini e Teodorico

Sorvegliare i parchi per prevenire comportamenti sbagliati e intervenire tempestivamente nel caso di cartacce buttate a terra o rami caduti. La cooperativa sociale Cristoforo nei giorni scorsi si è aggiudicata l’appalto relativo alla vigilanza in due aree verdi della città: i Giardini pubblici e il parco Teodorico (foto). Il servizio esiste da tempo, ma ora è stato rinnovato e confermato. "L’affidamento scadeva il 17 novembre – spiega Igor Gallonetto, assessore al Verde pubblico – quindi abbiamo fatto una gara europea nella quale pesava per il 70% il progetto sociale e per il 30 l’offerta economica. Il punto centrale era dare la possibilità di partecipare a quelle cooperative e persone giuridiche che al loro interno mettono le persone con disabilità in condizioni di espletare attività integrandosi nel mondo del lavoro, del sociale e del civismo".

Il bando partirà tra circa un mese: è necessario infatti attendere 35 giorni dopo la gara nel caso in cui ci siano ricorsi o un’impugnazione da parte degli altri tre partecipanti al bando. La cifra, che ammonta a 366mila euro, copre il servizio per tre anni. "Si tratta di un lavoro di sorveglianza: i ragazzi indossano la pettorina e si occupano dei due parchi cittadini importanti, gli unici due che la sera vengono chiusi – prosegue Gallonetto –. Si fanno notare con la loro presenza, intervengono se qualcuno ad esempio butta la carta a terra o fa un atto vandalico. Non sono ovviamente ufficiali di sicurezza, ma negli anni abbiamo notato che la loro presenza, oltre a essere molto apprezzata dai fruitori dei parchi, dà una maggiore sensazione di vigilanza, di controllo: e questo fa da deterrente contro i comportamenti incivili. Intervengono anche nel caso in cui il vento dovesse far volare a terra un ramo, ovviamente se di piccole dimensioni: loro sono lì sul posto pronti a spostarlo".

Il servizio è attivo negli orari di apertura dei due parchi. Ad azionare i cancelli non sono i ragazzi, però: quello è un compito che spetta, da bando, ai titolari dello Chalet dei Giardini pubblici e del Ristoro Teodorico, i due chioschi presenti nelle aree verdi, che sono considerati anche i custodi.

Sara Servadei