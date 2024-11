Parco Azzurro, nuovi giochi. E lavori al centro Il Faro

Prosegue l’opera di riqualificazione del parco Azzurro in via Lesi a Faenza, pesantemente alluvionato nel maggio 2023. Nell’area verde infatti è stato riassettato completamente il fondo dove si erano depositate tonnellate di fango, inoltre si è proceduto con la piantumazione del prato, sono stati creati nuovi stradelli e un terrapieno lungo il campetto da pallacanestro che fungerà da tribuna naturale. Proprio il campetto sarà oggetto di un ulteriore intervento per renderlo polivalente, e quindi utilizzabile anche per giocare a pallavolo. Inoltre, grazie a un contributo di 52mila euro dal fondo unico Giustizia attraverso il progetto Sicurezza urbana della polizia locale, saranno installate nuove attrezzature ludiche e per l’attività fisica: tre giochi a molla, una casetta in legno, due pannelli per attività dedicate ai più piccoli, una torre con scivoli e un’altalena. Anche per quanto riguarda le attività sportive sono previste nuove installazioni: una panca per gli addominali, due macchinine combinate per l’allenamento di gambe e torace e una ‘workout’ per esercizi di vario tipo. "Puntiamo – sottolinea il sindaco Massimo Isola – alla riqualificazione del parco Azzurro attraverso una completa rigenerazione. Il progetto prevede la realizzazione di un campo sportivo polivalente adatto sia per il basket, sia per la pallavolo. Inoltre saranno installate attrezzature ludiche e per le attività fisiche, al fine di rendere quest’area verde particolarmente attrezzata".

Verranno inoltre recuperati anche i locali destinati alla cura delle persone con disabilità. Da pochi giorni infatti sono iniziati i lavori per la riqualificazione del centro ‘Il Faro’, struttura di 880 metri quadri su più piani che prima dell’alluvione ospitava il centro servizi per persone con disabilità gestito dalla cooperativa Consorzio Blu e utilizzati dall’Anfass per i laboratori. L’intervento è quantificato complessivamente in 425mila euro di cui una parte donati dal gruppo Tampieri. L’intervento riguarda le opere murarie e le finiture come i pavimenti, i rivestimenti, gli infissi nonché la parte degli impianti elettrico, idraulico e termico. Il progetto esecutivo era già stato approvato e l’assegnazione dei lavori era prevista per l’inizio dell’anno prossimo con l’obiettivo di rendere gli spazi nuovamente fruibili entro il settembre del 2025. "L’area verde tra via Lesi e via Fornarina – ha detto l’assessore Massimo Bosi con delega alle Aree verdi e alla Sicurezza – diventerà un punto di riferimento per la zona, un luogo che favorirà la socializzazione e contribuirà alla buona qualità delle frequentazioni nella zona". Quello che interessa il parco Azzurro non è stato l’unico intervento che ha interessato i parchi cittadini alluvionati. Nei mesi scorsi infatti l’amministrazione faentina era intervenuta anche nel parco Cola di via Calamelli, dove con una donazione di oltre 52mila euro del Rotary Club di Faenza sono state posizionati sei nuovi giochi.

Damiano Ventura