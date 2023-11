Parco ‘Bucci’, fondi per l’alluvione. Sistemazione rinviata al 2024

"Prima dell’alluvione era previsto che il lavoro fosse fatto entro il 2023 – dice Massimo Bosi, assessore alla Sicurezza, Trasparenza e Spazi verdi di Faenza –. Avevamo approvato il bilancio a fine aprile 2023, poi le risorse sono state dirottate verso l’emergenza alluvione". Erano stati stanziati fondi per la sistemazione del parco ‘Bucci’ proprio qualche giorno prima delle alluvioni di maggio, ma poi è stato necessario utilizzarli per ovviare all’emergenza. "Avevamo stanziato ottantamila euro – afferma Bosi –. Finalmente avevamo i mezzi per mettere in sicurezza il ponte del laghetto a nord del parco ‘Bucci’, chiuso da almeno due anni e la cancellata esterna sul lato di via Oberdan, che era da ricostruire dopo che il vento del 2021 aveva fatto cadere un albero sopra questa". Era già stata fatta la prima messa in sicurezza dell’inferriata del cancello, che doveva essere ricostruito entro l’estate 2023. Adesso occorre attendere di rientrare in possesso delle risorse finanziarie un tempo già approvate e confermate.

"A giorni vedo se siamo in disponibilità della cifra – dice Bosi –, penso che l’intervento venga riprogrammato per la primavera 2024". Adesso infatti le priorità della nostra città sono ancora altre. "Rispetto a quello che è successo a maggio questa non è una priorità – conclude l’assessore –: ci sono ancora quattro parchi pubblici chiusi per le alluvioni. Però,abbiamo tante donazioni: se sono abbastanza per gli altri parchi, che sono alluvionati, allora possiamo poi procedere anche alla sistemazione del ‘Bucci’. Farò di tutto per rimettere la cifra originaria il prima possibile".

Caterina Penazzi